Σε δημόσια κρίση προσχέδιο του προτύπου απαιτήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Σε Δημόσια Κρίση έχει τεθεί το προσχέδιο του Κυπριακού Προτύπου pr CYS BS 7671 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, το πρότυπο έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο των εργασιών της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 23 «Υιοθέτηση του Βρετανικού Προτύπου BS 7671 ως Κυπριακού Προτύπου και Μετάφρασή του στην Ελληνική Γλώσσα».

Όπως αναφέρεται, η Δημόσια Κρίση αποσκοπεί στη συλλογή σχολίων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες, με στόχο τη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, της πρακτικής εφαρμογής και της ευρύτερης αποδοχής του προτύπου πριν από την τελική υιοθέτησή του ως Κυπριακού Προτύπου.

Σημειώνεται ότι τυχόν σχόλια θα πρέπει να καταγράφονται τεκμηριωμένα στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής σχολίων και να αποστέλλονται στους a.loizou@cys.org.cy και k.zaou@cys.org.cy, με τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS τις 06/08/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το προσχέδιο του προτύπου σε μορφή view only, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις a.loizou@cys.org.cy και k.zaou@cys.org.cy . Με την παραλαβή του αιτήματος και τη γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ενδιαφερόμενου, θα παραχωρείται η αντίστοιχη πρόσβαση στο έγγραφο, καταλήγει η ανακοίνωση.