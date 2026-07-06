Νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ η Έλενα Κούσιου – Το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχώρησε στον διορισμό της Έλενας Κούσιου στη θέση της Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης των στελεχών του. Την απόφαση, ανακοίνωσε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα της θέση θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επικοινωνιακή ομάδα της παράταξης.

Η Έλενα Κούσιου, όπως έγραψε από το πρωί το politis.com.cy, διαδέχεται τη Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία έχει αναλάβει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Παράλληλα, η κ. Τσιρίδου παραμένει ενεργό μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του κόμματος.

Αρνήθηκε πρόταση για υπουργοποίηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου βολιδοσκοπήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για υπουργοποίηση στο πλαίσιο του επικείμενου ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η κ. Κούσιου έδωσε αρνητική απάντηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ με τον οποίο κατήλθε υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

'Οσα δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Ανακοινώνοντας τον διορισμό, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι οι ισχυρές ομάδες δημιουργούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν να αγωνίζονται και να προσφέρουν. Όπως σημείωσε, η Έλενα Κούσιου έδωσε έναν δυναμικό και έντιμο αγώνα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα της παράταξης.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη ότι η νέα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου απέδειξε μέσα από τη δουλειά, τις εισηγήσεις, τη συγκροτημένη παρουσία και τη συνέπειά της ότι μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα στην ομάδα του κόμματος. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνεχίζει να επενδύει στα στελέχη του, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του και προχωρώντας, όπως ανέφερε, με αυτοπεποίθηση, ενότητα και υπευθυνότητα προς όφελος του τόπου και των πολιτών.

Δεσμεύομαι να εργαστώ με σοβαρότητα και συνέπεια, αναφέρει η κ. Κούσιου

Από την πλευρά της, η κα Κούσιου ευχαρίστησε την πρόεδρο του κόμματος για την εμπιστοσύνη και χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την ανάθεση των νέων της καθηκόντων.

Όπως ανέφερε, η δημόσια εκπροσώπηση ενός πολιτικού κόμματος αποτελεί μεγάλη ευθύνη, καθώς κάθε δημόσια τοποθέτηση και παρουσία αντανακλά την εικόνα της παράταξης. Διαβεβαίωσε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία του νέου της ρόλου και δεσμεύθηκε να εργαστεί με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, υπηρετώντας τόσο το κόμμα όσο και τους πολίτες.