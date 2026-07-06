Νεολαία ΕΔΕΚ: Μήνυμα επανεκκίνησης μετά το έκτακτο συνέδριο

Τις αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, χαιρετίζει η Νεολαία του κόμματος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διαδικασίες που δρομολογούνται θα οδηγήσουν σε ενότητα, αλλαγή κουλτούρας και μια νέα αρχή για το κίνημα.

Σε ανάρτησή της, η Νεολαία ΕΔΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να προηγηθεί το Καταστατικό Συνέδριο και να ακολουθήσει το Εκλογικό, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη σειρά είχε προταθεί και υποστηριχθεί και από την ίδια.

Παράλληλα, χαιρετίζει την απόφαση για διενέργεια οικονομικού ελέγχου από ανεξάρτητο οίκο, καθώς και για εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του κόμματος από ειδικό. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για προτάσεις τις οποίες είχε επίσης καταθέσει και υποστηρίξει η Νεολαία.

Ενιαίο μητρώο για την περίοδο 2015-2025

Το συνέδριο αποφάσισε ακόμη όπως το μητρώο μελών από το 2015 έως το 2025 θεωρείται ενιαίο, με τις διαγραφές να λογίζονται ως μη γενόμενες.

Ειδική επιτροπή κοινής αποδοχής θα εξετάσει τις περιπτώσεις προσώπων τα οποία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ήταν υποψήφια με άλλα κόμματα, εργάστηκαν εναντίον υποψηφίων της ΕΔΕΚ ή κάλεσαν δημόσια τους πολίτες να ψηφίσουν υποψηφίους άλλων κομμάτων.

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν

Στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων τοποθετήθηκαν οι:

Σάββας Ηλιοφώτου Ρούλα Μαυρονικόλα Αντρέας Γιάγκου

Στην επιτροπή που θα ασχοληθεί με το μητρώο μελών και τα διαδικαστικά των συνεδρίων συμμετέχουν οι:

Νίκος Αναστασίου, ως επικεφαλής Νίκος Νικολαΐδης Μιχάλης Κουταλιανός Παύλος Μιχαήλ Διομήδης Διομήδους

Η Νεολαία ΕΔΕΚ εκτιμά ότι η σύγκληση του συνεδρίου και η ενοποίηση των προτάσεων δημιουργούν προοπτική για μια νέα πορεία του κόμματος.

«Η σύγκληση και η ενοποίηση προτάσεων στο Συνέδριο μας δίνουν την ελπίδα ότι η νέα μέρα της ΕΔΕΚ θα σηματοδοτήσει μια φρέσκα αρχή, ενότητα και αλλαγή κουλτούρας», αναφέρει.

Καταλήγοντας, σημειώνει: «Αναμένουμε και προχωράμε όλοι μαζί στις διαδικασίες των Συνεδρίων με σκληρή δουλειά και αγωνιστικό πνεύμα!»