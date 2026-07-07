Έρευνα και από τον Γενικό Ελεγκτή για τον πρώην βουλευτή

Έρευνα για τις χρηματοδοτήσεις που λάμβανε από εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία μη κυβερνητική εταιρεία, πίσω από την οποία βρίσκεται πρώην βουλευτής, διεξάγεται τόσο από την Αρχή κατά της Διαφθοράς όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο και, με την περάτωση της σύνταξής της, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την υπόθεση έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν δώσει καταθέσεις.

Η έρευνα

Όπως έγραψε στη χθεσινή του έκδοση ο «Π», ο πρώην αιρετός αξιωματούχος ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία έχει ιδρύσει ο ίδιος και είναι ο μοναδικός μέτοχος. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να έχει λάβει συνολικά €1,3 εκατ. από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού εξέτασε τις σχετικές καταγγελίες και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι υπάρχει πεδίο περαιτέρω διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε κατάχρηση των κονδυλίων που διαχειριζόταν η μη κερδοσκοπική εταιρεία και τα οποία είχαν διατεθεί για συγκεκριμένο σκοπό.

Οι δυο ερευνητές

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε ως λειτουργούς επιθεώρησης τον πρώην πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Π. Κωνσταντίνου. Πρόκειται για δύο έμπειρους νομικούς, οι οποίοι είχαν αναλάβει στο παρελθόν και την έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ και πρώην βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου. Στο πόρισμα που είχαν εκδώσει, και του οποίου τα βασικά σημεία δημοσιοποίησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, διαπιστώνεται ενδεχόμενη παράβαση διαφόρων διατάξεων του ποινικού κώδικα από τον κ. Σιζόπουλο, μεταξύ των οποίων απάτη, πλαστογραφία, κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, καθώς και συνωμοσία προς καταδολίευση. Στη βάση αυτών των ευρημάτων διενεργήθηκε ποινική έρευνα σε βάρος του Μαρίνου Σιζόπουλου, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη.

Επίσης, ο πρώην δικαστής, Σωτήρης Λιασίδης, διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ένας εκ των πέντε ποινικούς ανακριτές που ανέλαβαν τη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Έρευνα ζήτησε και η ΕΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τη διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν διαπίστωσε ότι χορηγίες €1 εκατ. που δόθηκαν στην υπό αναφορά μη κερδοσκοπική εταιρεία και προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια τύγχαναν διαχείρισης από ένα και μόνο άτομο, τον πρώην βουλευτή, που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Επιβεβαίωσε την έρευνα η Αρχή

Ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κ. Χάρης Πογιατζής, κληθείς χθες από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει το πρωτοσέλιδο θέμα του «Π», επιβεβαίωσε τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του πρώην αιρετού αξιωματούχου, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Ειδικότερα, ο κ. Πογιατζής ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η Αρχή για λόγους προστασίας της διαδικασίας διερεύνησης, δεν τοποθετείται επί των υπό εξέταση στοιχείων μέχρι την ολοκλήρωση του πορίσματος. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν στον Τύπο προέρχονται από άλλες πηγές, επί των οποίων η Αρχή δεν ασκεί έλεγχο. Η διεξαγωγή της έρευνας περιήλθε σε γνώση του «Π», καθώς έχει ήδη αρχίσει η κλήση μαρτύρων.

Έχω όλες τις αποδείξεις…

Από την πλευρά του, ο ελεγχόμενος πρώην αξιωματούχος που ερευνάται φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν τις επίμαχες πληρωμές, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.