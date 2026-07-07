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Έρευνα: Πώς η αύξηση των διαστάσεων των αυτοκινήτων αυξάνει παράλληλα τη θνησιμότητα των παιδιών στους δρόμους

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

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Οι τρέχουσες τάσεις θα επιφέρουν 400 επιπλέον θανάτους ετησίως έως το 2040.

Οι ετήσιοι θάνατοι παιδιών που θα περπατούν στους δρόμους πρόκειται να αυξηθούν κατά 40% έως το 2040 εάν συνεχίσουν να αυξάνονται οι διαστάσεις των αυτοκινήτων, ενώ ανοδική θα είναι και η τάση και για τους υπόλοιπους ευάλωτους χρήστες των δρόμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος η τάση αυτή αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο των χρόνων και να κορυφωθεί το 2040.

Για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου (πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και χρήστες πατινιών), οι τρέχουσες τάσεις θα επιφέρουν 400 επιπλέον θανάτους ετησίως έως το 2040.

Έρευνα δείχνει ότι η αύξηση 10 εκατοστών στο ύψος του καπό των σύγχρονων αυτοκινήτων αυξάνει κατά 27% τον κίνδυνο θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Σύμφωνα με ανάλυση ενός σεναρίου, αν το μέσο ύψος του καπό βρίσκεται στα 80,6 εκατοστά το 2040, το 1,42% των ατυχημάτων θα έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ αν το ύψος του καπό αυξηθεί στα 86,2 εκατοστά έως την ίδια χρονιά, τότε το 1,63% των τροχαίων θα έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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