Κατακόκκινη κάρτα στον Ντόναλντ Τραμπ!..

Απίθανος ο… Πρόεδρος! Δεν υπάρχει ούτε και θα υπάρξει δεύτερος ή αντίγραφό του! Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο υπ' αριθμόν 1 (ένας ηγέτης) στην ιστορία της ανθρωπότητας τουλάχιστον μετά την έλευση του χριστιανισμού, ο οποίος γράφει την ανθρωπότητα στα παυτά του και αντιδρά όπως του κατέβει…

Είναι τουλάχιστον ντροπή, για το έστω προβληματικό σύστημα κανόνων που διέπει την παγκοσμιοποίηση που ζούμε.

Το να παίρνει τηλέφωνο ο… απίστευτος πλανητάρχης τη FIFA και να ζητά και να καταφέρνει την αναστολή κόκκινης τιμωρίας σε παίκτη των ΗΠΑ για τον πρωινό αγώνα είναι πράγματι από τα απίστευτα και ακατανόητα που μπορούν να συμβαίνουν στον εγκέφαλό του… Και στον πλανήτη.

Είπαμε να το διασκεδάσουμε, μέχρι να φύγει, αλλά από ό,τι ψυχανεμίζομαι ο Τραμπ δεν θα φύγει. Θα κάνει το παν για να παραμείνει στη θέση του, μέχρι ο ύψιστος να τον πάρει κοντά του. Θα βρει βέβαια τον μπελά του (ο ύψιστος) αλλά η οικουμένη πρέπει να πάρει μία ανάσα ανακούφισης και επαναπροσανατολισμού…

Το τι έγινε στο ψες ποδοσφαιρικό παιγνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο δεν γνωρίζω. Ούτε και θα ξημερωνόμουν για να το δω. Χαράματα τα σόσιαλ, θα είχαν το αποτέλεσμα. Με ποιες συνέπειες αν αποκλείστηκαν οι Αμερικανοί δεν μπορώ να διανοηθώ, αφού κι αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από τον μίστερ πρέσιτεντ…

Πιστεύω ότι δεν τα είδαμε όλα ακόμα από τον Τραμπ. Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είναι μεν κρίσιμες, αλλά και να χάσει ο Τραμπ, θα επιχειρήσει να βρει τρόπο να τις ακυρώσει ή τέλος πάντων κάτι θα σκεφτεί.

Και για να επανέλθουμε στο θέμα μας ποιος αποκλείει ότι είναι σχεδόν πιθανό να πάρουν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ… Τρελά δεδομένα, σε έναν κόσμο που αναποδογυρίστηκε… Άφησε τους Ιρανούς να κτυπιούνται κλαίγοντας και κηδεύοντας τον Χαμενεΐ τους και μπήκε στα παπούτσια των διαιτητών. Με ποιο δικαίωμα; Με το ίδιο… δικαίωμα που ζητά την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Ξανά πίσω… Το έχετε αμελητέο ζήτημα το θέμα της κόκκινης κάρτας δηλαδή; Τον έβλεπα στην επέτειο της 4ης Ιουλίου να διατυμπανίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ κομμουνιστικές! Αρλούμπες! Που βρέθηκαν, οι μαρξιστές-λενινιστές στη χώρα του γιγάντιου καπιταλισμού; Βέβαια στους νευροδιαβιβαστές του εγκέφαλου του Τραμπ όλα μπορούν να γίνουν αντανάκλαση μιας ανόητης ιδέας και να ειπωθούν με λέξεις χωρίς καμιά αναστολή και με απύθμενη έπαρση…

Μην ξεχνάτε ότι ο μίστερ πρέσιτεντ, θα βρίσκεται στην γειτονιά μας αυτές τις μέρες. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ίσως κρύβει πολλές κόκκινες κάρτες για διάφορους. Ο Τραμπ δεν χωνεύει το ΝΑΤΟ, αλλά γουστάρει τον Ερντογάν. Θα του πάρει ένα δώρο, λέει, που θα κάνει τον φίλο του πολύ χαρούμενο…Αναμένουμε τα πάντα. Μέχρι και κόκκινη κάρτα προς στην Αθήνα μπορεί να δείξει!

Κρατάτε την αναπνοή σας…