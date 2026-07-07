Ιστορικό ρεκόρ αύξησης λειτουργικών κερδών 1800% για τη Samsung

Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός Samsung Electronics ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει τα λειτουργικά του κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο να αυξηθούν κατά 19 φορές σε σχέση με έναν χρόνο πριν, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η μεγαλύτερη στον κόσμο κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου θα ανέλθουν σε 89,4 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 58,4 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 1.810% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εκρηκτική παγκόσμια ζήτηση για προηγμένα τσιπ μνήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έχει ήδη οδηγήσει τις μεγάλες νοτιοκορεατικές εταιρείες ημιαγωγών σε κέρδη-ρεκόρ μέσα στη χρονιά.

Η άνθηση αυτή ενίσχυσε επίσης τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για υψηλότερες αμοιβές. Η Samsung απέφυγε μια μεγάλη απεργία τον Μάιο, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τους εργαζομένους σχετικά με τα μπόνους.

Ο καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Sejong, Κιμ Ντε-τζονγκ, δήλωσε ότι η πρόβλεψη της Samsung αντιστοιχεί στα υψηλότερα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη στην ιστορία, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνα της Nvidia, ηγέτιδας στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν καταφέρει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης, η Samsung θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη βιομηχανική εταιρεία στον κόσμο», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παρά τις εντυπωσιακές προβλέψεις, η μετοχή της Samsung υποχώρησε κατά 7% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ πτώση κατέγραψε και ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi της Σεούλ.

Σύμφωνα με τον Κιμ, το βασικό ερώτημα είναι «για πόσο θα διατηρηθεί η ισχυρή ζήτηση». Όπως είπε, η ζήτηση φαίνεται εξασφαλισμένη έως και το επόμενο έτος, όμως μετά από αυτό «κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί».

Νέο κέντρο παραγωγής τσιπ

Η πρόβλεψη της Samsung ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 6,2%, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η εταιρεία εκτιμά επίσης ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 129%, φτάνοντας τα 171 τρισεκατομμύρια γουόν, ενώ τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα.

Η Samsung και η εγχώρια ανταγωνίστριά της SK hynix συμμετέχουν σε δημόσια και ιδιωτική επένδυση ύψους 800 τρισεκατομμυρίων γουόν για τη δημιουργία ενός νέου συμπλέγματος εργοστασίων παραγωγής τσιπ στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα.

Ωστόσο, ο Κιμ επισήμανε ότι παραμένει αβέβαιο αν η Samsung θα μπορέσει να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα κερδοφορίας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αυτού του μεγάλου βιομηχανικού έργου.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος για τη σημερινή άνθηση της αγοράς μνημών είναι πιθανές καθυστερήσεις στις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Counterpoint Research, MS Hwang, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως μειώνεται το χάσμα μεταξύ της παραγωγικής ικανότητας των προμηθευτών και της ζήτησης των πελατών.

«Αν και ορισμένα έργα για κέντρα δεδομένων που σχετίζονται με λιγότερο ανταγωνιστικούς παίκτες μπορεί να καθυστερήσουν, θα ήταν υπερβολικό να θεωρηθεί αυτό γενικευμένη επιβράδυνση των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.

Καθώς οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα στην ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά της AI, έχουν μειώσει την παραγωγή πιο συμβατικών τσιπ που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, γεγονός που ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές των συσκευών.

Αυξημένα φορολογικά έσοδα

Η έκρηξη της βιομηχανίας ημιαγωγών που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης πυροδοτήσει συζήτηση στη Νότια Κορέα για το πώς θα αξιοποιηθούν τα αυξημένα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από την επιτυχία της Samsung Electronics και της SK hynix.

Μέλος της κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι τα επιπλέον φορολογικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Παράλληλα, θα διατεθούν πόροι για να διευκολυνθούν οι νέοι στην απόκτηση κατοικίας, στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και στην εύρεση εργασίας.

Φέτος, μια φωτογραφία από μπουφάν της SK hynix έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σύμβολο πλούτου και επαγγελματικής επιτυχίας, με σατιρικές αναρτήσεις να το παρουσιάζουν ως «χρυσό εισιτήριο» για πολυτελείς μπουτίκ ή ακόμη και για καλύτερες προοπτικές στις προσωπικές σχέσεις.

Σύμφωνα με το Yonhap, οι θέσεις εργασίας στη Samsung και τη SK hynix θεωρούνται πλέον τόσο ελκυστικές ώστε αυξάνουν σημαντικά την αξία κάποιου στην «αγορά γάμου», με τους σχετικούς δείκτες επιθυμητότητας να βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνους των γιατρών και των δικηγόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ