Ξεραίνονται τα δέντρα στο Πάρκο Αθαλάσσας - Τι μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Δασών και πού αποδίδει το φαίνομενο

Οι παρατεταμένες ανομβρίες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται πίσω από το φαινόμενο ξήρανσης δέντρων που παρατηρείται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, η οποία εκδόθηκε με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην περιοχή της Αθαλάσσας και δεν αποτελεί αποτέλεσμα αδράνειας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για παγκύπριο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας των τελευταίων ετών, την έντονη ξηρασία και την άνοδο των θερμοκρασιών.

Η παρατεταμένη καταπόνηση έχει αποδυναμώσει τα δέντρα και τη δασική βλάστηση, καθιστώντας τα περισσότερο ευάλωτα σε προσβολές από ξυλοφάγα έντομα και ασθένειες.

Ιδιαίτερες δυσκολίες προσαρμογής παρουσιάζουν, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, ορισμένα είδη, όπως η ήμερη πεύκη, τα οποία είχαν φυτευτεί με βάση τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο εγκατάστασής τους. Τα συγκεκριμένα είδη δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στις νέες ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν στην Αθαλάσσα και στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.

Απομάκρυνση νεκρών δέντρων και φύτευση ανθεκτικότερων ειδών

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Τμήμα Δασών εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την απομάκρυνση νεκρών και επικίνδυνων δέντρων, καθώς και την τοποθέτηση παγίδων για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση ξυλοφάγων εντόμων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται καταπολέμηση της πιτυοκάμπης, ενώ προωθείται η σταδιακή αντικατάσταση των περισσότερο ευάλωτων ειδών με ανθεκτικότερα ιθαγενή δέντρα και θάμνους.

Μεταξύ των ειδών που επιλέγονται περιλαμβάνονται η χαρουπιά, ο τρέμιθος, ο δρυς, η σχινιά και το κυπαρίσσι, τα οποία θεωρούνται καλύτερα προσαρμοσμένα στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Άρδευση με ανακυκλωμένο νερό

Στο πλαίσιο των μέτρων προωθείται επίσης η αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού για την υποστήριξη της βλάστησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία σχετικό σύστημα άρδευσης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στην περιοχή του Άρωνα.

Κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται επίσης στοχευμένες αρδεύσεις με βυτιοφόρα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με προτεραιότητα στις πρόσφατες φυτείες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή επέκταση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η Αθαλάσσα είναι εκ φύσεως μια ξηρή και άγονη περιοχή και σημειώνει ότι η σημερινή της εικόνα, ως ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι οι νέες προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζονται με συνεχή παρακολούθηση, προσαρμογή των δασοκομικών πρακτικών και στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων.