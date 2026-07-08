Πρόσθετη στήριξη €6,25 εκατ. στους κτηνοτρόφους – Ειδικό πακέτο για τους αιγοπροβατοτρόφους

Νέα οικονομική στήριξη προς τους κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό ενέκρινε στην σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παραχώρηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4,75 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και την απώλεια παραγωγής γάλακτος.

Όπως ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, οι συνολικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί για τον κτηνοτροφικό τομέα ανέρχονται πλέον στα 39 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν ορισμένες περιπτώσεις κτηνοτρόφων, στις μονάδες των οποίων καταγράφηκαν αποκλίσεις ως προς τον αριθμό των ζώων. Η εξέταση των συγκεκριμένων περιπτώσεων θα συνεχιστεί στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, το Υπουργικό ενέκρινε επιπρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς τους αιγοπροβατοτρόφους, υλοποιώντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και ευάλωτο κλάδο, ο οποίος χρειάζεται στοχευμένα μέτρα στήριξης.