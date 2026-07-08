Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Πρόσθετη στήριξη €6,25 εκατ. στους κτηνοτρόφους – Ειδικό πακέτο για τους αιγοπροβατοτρόφους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παραχώρηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4,75 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και την απώλεια παραγωγής γάλακτος.

Νέα οικονομική στήριξη προς τους κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό ενέκρινε στην σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παραχώρηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4,75 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και την απώλεια παραγωγής γάλακτος.

Όπως ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, οι συνολικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί για τον κτηνοτροφικό τομέα ανέρχονται πλέον στα 39 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν ορισμένες περιπτώσεις κτηνοτρόφων, στις μονάδες των οποίων καταγράφηκαν αποκλίσεις ως προς τον αριθμό των ζώων. Η εξέταση των συγκεκριμένων περιπτώσεων θα συνεχιστεί στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, το Υπουργικό ενέκρινε επιπρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς τους αιγοπροβατοτρόφους, υλοποιώντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και ευάλωτο κλάδο, ο οποίος χρειάζεται στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα