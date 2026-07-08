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Πωλήθηκαν 4.338 επιβατικά σαλούν οχήματα τον Ιούνιο, ετήσια αύξηση 15%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Διψήφια αύξηση κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις επιβατικών σαλούν οχημάτων, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Διψήφια αύξηση κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις επιβατικών σαλούν οχημάτων, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 14,8% φθάνοντας στις 4.338 από 3.780 τον Ιούνιο 2025.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων τον Ιούνιο έφτασαν τις 5.624, σημειώνοντας αύξηση 13,8% σε σχέση με 4.942 τον Ιούνιο 2025. Από το σύνολο των εγγραφών, τα 3.600 ήταν μεταχειρισμένα και τα 2.024 καινούρια.

Όσον αφορά το εξάμηνο του 2026, ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 13,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 και έφτασε τις 29.367, σε σύγκριση με 25.954 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,0% και έφτασαν τις 22.597, σε σύγκριση με 20.004 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 7.245 ή 32,1% ήταν καινούρια και 15.352 ή 67,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 11,8% (από 2.820 στα 2.487).

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 στο 35,2% (από 43,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,6% το 2025 σε 8,2% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 4,9%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 43,0% σε 51,7%).

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