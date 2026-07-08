Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 5% εν μέσω νέας ανάφλεξης ΗΠΑ-Ιράν

Άνοδο άνω του 5% κατέγραψαν την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε», στον απόηχο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 5,3%, φθάνοντας τα 78,09 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 5,4%, στα 74,23 δολάρια το βαρέλι.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση στον Κόλπο

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται μετά την εκτόξευση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, έπειτα από επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας κύμα αντιποίνων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία στις αγορές για πιθανές διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς.

Πιέσεις στις αγορές και νέο sell-off στην τεχνολογία

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ήρθαν να προστεθούν στην υποχώρηση του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει οδηγήσει τις διεθνείς αγορές σε αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης Kospi της Σεούλ, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του πρόσφατου ράλι στην Ασία, υποχώρησε πάνω από 5% και έχει χάσει πλέον περισσότερο από 20% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον περασμένο μήνα.

Η Samsung δέχθηκε νέες πιέσεις, μετά τη βουτιά της Τρίτης, παρά την πρόβλεψη για άλμα άνω του 1.800% στα λειτουργικά της κέρδη το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η Samsung και η ανταγωνίστρια SK hynix υποχώρησαν περίπου 6%.

Απώλειες σημειώθηκαν επίσης σε Τόκιο, Σαγκάη, Σίδνεϊ, Ουέλινγκτον, Μουμπάι, Μπανγκόκ και Τζακάρτα, ενώ πτωτικά κινήθηκαν το πρωί και οι αγορές σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη.

Αντίθετα, το Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 3%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε κινεζικές τεχνολογικές μετοχές που είχαν δεχθεί πιέσεις. Η Alibaba κατέγραψε άνοδο άνω του 12%, ενώ JD.com και Tencent ενισχύθηκαν κατά 3,8%.

Πηγή: ΕΡΤ