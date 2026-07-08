Οι τράπεζες που δίνουν τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Μάιο του 2026, δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, αυξήθηκε στο 1,25% από 1,20% τον Απρίλιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,53% από 1,55% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Alpha Bank με 1,37% από 1,38% και η Eurobank με 1,29% από 1,22%. Επιτόκιο 1,23% προσφέρει η Ancoria Bank έναντι 1,19% τον Απρίλιο, η cdbbank 1,22% από 1,07%, η Societe Generale 1,14% από 1,06% και η Τράπεζα Κύπρου 1,00% από 0,82%. Το χαμηλότερο ποσοστό δίνει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης παρόλο που αυξήθηκε στο 0,90% από 0,83%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 3,23% από 3,10%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Τράπεζα Κύπρου με 3,44% από 3,29% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί o ΟΧΣ με 3,32% από 3,36% και η Ancoria με 3,20% από 3,44%. Το χαμηλότερο που ανέρχεται σε 2,77% έχει η Alpha Bank.