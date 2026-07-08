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Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος στη χρήση κλιματιστικών – Στην ψύξη το 16% της οικιακής ενέργειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το μεγαλύτερο ποσοστό ψύξης χώρων έχει η Κύπρος από το σύνολο των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat και έχουν έτος αναφοράς το 2024.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ψύξης χώρων έχει η Κύπρος από το σύνολο των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat και έχουν έτος αναφοράς το 2024.

Όπως σημειώνει η Eurostat, καθώς οι μέρες ζεσταίνουν, ο κλιματισμός παίζει μεγαλύτερο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη ζέστη. Στα νοικοκυριά της ΕΕ, η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη έχει αυξηθεί σταθερά, φτάνοντας τα 80,4 χιλιάδες τερατζάουλ (TJ) το 2024.

Το 2018, τα νοικοκυριά της ΕΕ χρησιμοποίησαν 40,5 χιλιάδες TJ για ψύξη χώρων, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι το 2024, η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας διπλασιάστηκε. Μεταξύ 2018 και 2024, η κατανάλωση αυξανόταν κάθε χρόνο, εκτός από το 2023 (-1,9%) και το 2020 (-2,5%) που κατέγραψαν μειώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη συνολική χρήση ενέργειας για ψύξη χώρων, με 26,3 χιλιάδες TJ, 14,3 χιλιάδες TJ και 11,9 χιλιάδες TJ, αντίστοιχα.

Ωστόσο, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν μακράν τα υψηλότερα ποσοστά ενέργειας που χρησιμοποιείται για ψύξη χώρων στην τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, με 16,0% και 15,0%. Στην Ελλάδα, το 7,4% της κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών προοριζόταν για ψύξη, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα, στο 2,5% και 2,3%.

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