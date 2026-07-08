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Η νέα εποχή της παραλίας Venus στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η παραλία Venus είναι πλέον ένας σύγχρονος χώρος αναψυχής, ιδανικός για κολύμπι, χαλάρωση και απολαυστικές βόλτες δίπλα στη θάλασσα.

Η αναβαθμισμένη παραλία του Venus στην Πάφο αποτελεί πλέον έναν από τους πιο όμορφους και φιλόξενους παραθαλάσσιους προορισμούς της πόλης.

Με σύγχρονες υποδομές, ανανεωμένη ακτογραμμή, καθαρά νερά και ασφαλέστερες συνθήκες για λουόμενους, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η ανάπλαση της περιοχής αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της παραλίας, ενισχύει την προσβασιμότητα και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Πάφου.

Η παραλία Venus είναι πλέον ένας σύγχρονος χώρος αναψυχής, ιδανικός για κολύμπι, χαλάρωση και απολαυστικές βόλτες δίπλα στη θάλασσα.

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ΠΑΦΟΣ

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