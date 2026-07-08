Δωρεάν παραχώρηση κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος σε ιδρύματα/σωματεία που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη δωρεάν παραχώρηση, κάθε χρόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, δύο κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή σωματεία που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά με αναπηρία να απολαμβάνουν ασφαλείς και οργανωμένες περιόδους φιλοξενίας στο Τρόοδος.

Οι κατοικίες θα παραχωρούνται δωρεάν σε ιδρύματα ή σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Σωματείων, σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία και κριτήρια. Τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή, που θα ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και προτεραιότητα θα δίνεται σε ιδρύματα ή σωματεία που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Η παραχώρηση θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών και την προστασία της κατοικίας.

Για το φετινό καλοκαίρι, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Μεταφορών μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026, μέσω του ειδικού εντύπου αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει τις διαθέσιμες περιόδους παραχώρησης από τις 31 Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο Υπουργός Αλέξης Βαφεάδης δήλωσε ότι οι κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να δίνει χαρά, ανάσα και εμπειρίες σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ως Πολιτεία, κατέληξε, οφείλουμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, φροντίδας και συμπερίληψης για όλα τα παιδιά.

Διαδικασία και κριτήρια

Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα συμπληρωμένες στο ειδικό έντυπο αίτησης και απαραίτητα πρέπει να συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Ιδρύματος/ Σωματείου στον Έφορο Σωματείων. Στο Έντυπο πρέπει, επίσης, να καθορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προσώπου που θα έχει την ευθύνη για τη χρήση της κατοικίας και την επίβλεψη των ενοίκων.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής ή/και δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να απορρίπτει αίτηση για παραχώρηση κυβερνητικής κατοικίας σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν θα ήταν ασφαλές για τα παιδιά ή για τη κατοικία, η χρήση της από συγκεκριμένο Ίδρυμα/Σωματείο. Σε τέτοια περίπτωση θα αιτιολογεί την απόφασή της.

Προτεραιότητα θα δίδεται σε Ιδρύματα/Σωματεία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση. Επίσης αναφέρεται ότι Κυβερνητική κατοικία δεν θα παραχωρείται στο ίδιο 'Ιδρυμα/σωματείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός αν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες κατοικίες.

Η παραχώρηση της κυβερνητικής κατοικίας θα δίνεται υπό τον όρο ότι το Ίδρυμα/Σωματείο θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία της κυβερνητικής κατοικίας και την ασφάλεια των ενοίκων κατά τη περίοδο χρήσης της και θα αναλαμβάνει το κόστος τυχών ζημιών που θα προκληθούν.