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Συναγερμός στη Πάφο: Φωτιά σε κατοικία στην Ακουρσό, στο σημείο τρία πυροσβεστικά οχήματα

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Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ρυθμίζουν την κατάσταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 17:30 σε κατοικία στην κοινότητα Ακουρσός του Δήμου Ακάμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα της κατοικίας, προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασής της.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ρυθμίζουν την κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

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