Πνίγονται στη σκόνη και την εγκατάλειψη οι κάτοικοι γύρω από το λιμάνι Λάρνακας - Τι ανακοίνωση ο Βύρας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από το λιμάνι Λάρνακας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σκόνη από τις δραστηριότητες φορτοεκφόρτωσης, την καθαριότητα, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά και τις οχλήσεις στην περιοχή, τέθηκαν στο επίκεντρο ανοικτής συζήτησης την Τετάρτη το απόγευμα του Δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, με κατοίκους.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα αναχωρήσεων του λιμανιού Λάρνακας, παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, με τον κ. Βύρα να αναφέρει ότι στόχος ήταν η ενημέρωση των κατοίκων για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά κυρίως η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

«Δεν ήρθαμε μόνο να μιλήσουμε, ήρθαμε και να ακούσουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι ο Δήμος αναγνωρίζει πως πρόκειται για περιοχή με σοβαρά προβλήματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρόνιο πρόβλημα της σκόνης από τις δραστηριότητες του λιμανιού και ειδικότερα από τη φορτοεκφόρτωση γύψου και ζωοτροφών.

Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με γιατρούς, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη αυξημένων αναπνευστικών προβλημάτων μεταξύ κατοίκων της περιοχής, με το ζήτημα της σκόνης και των πιθανών επιπτώσεών της στην υγεία να αποτελεί μία από τις βασικές ανησυχίες που τέθηκαν.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί από τον Δήμο ενώπιον της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του αρμόδιου Υπουργού ως ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως ανέφερε, μέχρι να δημιουργηθούν οι υποδομές στο λιμάνι Βασιλικού και να μεταφερθούν εκεί οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, δεν υπάρχει άλλη άμεση επιλογή πέραν της λήψης μέτρων για δραστικό περιορισμό της όχλησης στο λιμάνι Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρα, η προσωρινή λύση που προωθείται αφορά την αγορά νέων εξειδικευμένων μηχανημάτων για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης γύψου και ζωοτροφών. Όπως είπε, τόσο οι εταιρείες που πραγματοποιούν τις φορτώσεις όσο και η Αρχή Λιμένων έχουν διαβεβαιώσει τον Δήμο ότι πρόκειται για εξοπλισμό συνολικής αξίας μεταξύ €10 και €12 εκατομμυρίων και ότι με τη λειτουργία του το πρόβλημα της σκόνης αναμένεται να περιοριστεί κατά περίπου 90%. «Μας διαβεβαιώνουν ότι από τη στιγμή που θα έρθουν αυτά τα μηχανήματα, το πρόβλημα κατά 90% θα επιλυθεί», ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα πρέπει να διαπιστωθεί στην πράξη. «Εδώ είμαστε να δούμε και στην πράξη», είπε.

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, συνδέεται με την ανάπτυξη του λιμανιού Βασιλικού ως βιομηχανικού λιμανιού και τη μεταφορά εκεί των δραστηριοτήτων που αφορούν τον γύψο και τις ζωοτροφές. Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο αρμόδιος Υπουργός έχουν ξεκαθαρίσει πως υπάρχει τελική απόφαση για την ανάπτυξη του λιμανιού Βασιλικού, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαιτήσει χρόνο. Μέχρι τότε, πρόσθεσε, στόχος είναι η χρήση του νέου εξοπλισμού στο λιμάνι Λάρνακας, ώστε να περιοριστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η σκόνη και η όχληση για τους κατοίκους.

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λάρνακας, είναι ο μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων σπιτιών και υποστατικών, στα οποία συγκεντρώνονται ακαθαρσίες και δημιουργούνται εστίες όχλησης.

Ο κ. Βύρας εξήγησε ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων καθαριότητας εντοπίζεται στο εσωτερικό ιδιωτικών περιουσιών, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση παρέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών. Όπως είπε, ακόμη και όταν ένα σπίτι είναι εγκαταλελειμμένο, ο Δήμος δεν μπορεί απλώς να ανοίξει την πόρτα και να εισέλθει για καθαρισμό, καθώς πρόκειται για ιδιωτική περιουσία και πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη νομική διαδικασία.

Για ορισμένα υποστατικά, ανέφερε, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη καταφέρει να προχωρήσουν σε καθαρισμούς, ενώ για άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα παρέμβασης. Υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου ενημέρωσαν τους κατοίκους για συγκεκριμένες περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων υποστατικών, τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμούν διαδικασίες.

Εκτενή αναφορά έγινε και στο ζήτημα της καθαριότητας, με τον κ. Βύρα να παραδέχεται ότι οι δημοτικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να ελέγξουν την κατάσταση στην περιοχή. Όπως είπε, στην περιοχή υπάρχουν πολλοί νέοι κάτοικοι, περιλαμβανομένων ατόμων από τρίτες χώρες και ανθρώπων που δεν ήταν προηγουμένως μόνιμοι κάτοικοι, ενώ παρατηρούνται επανειλημμένα περιστατικά ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων και ακαθαρσιών.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις συνεργεία καθαριότητας του Δήμου καθαρίζουν συγκεκριμένα σημεία και, μέσα σε λίγες ώρες ή την επόμενη ημέρα, η εικόνα είναι σαν να μην έχει πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση. «Καθαρίζουμε τη μια ημέρα και ύστερα την επόμενη είναι σαν να μην καθαρίσαμε», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρα, το πρόβλημα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, καθώς δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την απόρριψη αποβλήτων ή να επιβληθούν κυρώσεις. Χαρακτήρισε την κατάσταση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην περιοχή, εκτιμώντας ότι πιθανόν να παρουσιάζεται εκεί σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε άλλες περιοχές της Λάρνακας.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, ο κ. Βύρας είπε ότι η Αρχή Λιμένων έχει ήδη αρχίσει τις διαδικασίες για την ενιαία ανάπτυξή τους. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός αφορά έργο ύψους περίπου €400 εκατομμυρίων, για το οποίο αναμένεται να αρχίσει η εργασία των μελετητών.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον αυτή τη φορά ο σχεδιασμός τηρηθεί και το έργο υλοποιηθεί, η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν θα βρίσκεται μακριά από εκείνο που επιδιώκει η Λάρνακα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι ορισμένες παρεμβάσεις μπορούν να αρχίσουν άμεσα, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνση του καρνάγιου από τη μαρίνα και η μεταφορά των μεταχειρισμένων σκαφών εκτός του λιμανιού. Προγραμματίζονται επίσης εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της περιοχής, παράλληλα με την προετοιμασία του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενιαία ανάπτυξη.

Τα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής ενώπιον των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής δεν διέφεραν από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ωστόσο, ήταν έκδηλη η απογοήτευση τους αφού εξέφρασαν την άποψη πως διαχρονικά η συγκεκριμένη περιοχή υπήρξε υποβαθμισμένη και αδικημένη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ