Κλειστή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω ακινητοποίησης φορτηγού

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού από τεχνικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, παρά την Παρεκκλησιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, τα οποία παρέχουν διευκολύνσεις και εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.