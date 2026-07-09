Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Έκανε το σπίτι του θερμοκήπιο κάνναβης – Σύλληψη 38χρονου στη Λεμεσό (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη της YKAN διενέργησαν έρευνα χθες στην οικία 38χρονου στη Λεμεσό, στη βάση Δικαστικού Εντάλματος που εξασφαλίστηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας.

Εργαστήριο καλλιέργειας φυτών κάνναβης, εντόπισε χθες η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 38χρονος, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και φυτά κάνναβης.

Συγκεκριμένα μέλη της YKAN, διενέργησαν έρευνα χθες στην οικία 38χρονου στη Λεμεσό, στη βάση δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένος χώρος της οικίας είχε διαμορφωθεί σε σύγχρονο θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου για καλλιέργεια φυτών κάνναβης. Από την οικία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τεκμηρίων, ποσότητα κάνναβης μεικτού συνολικού βάρους 544γρ, 12 φυτά κάνναβης και σπόροι κάνναβης.

Ο 38χρονος, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις

 

 

 

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα