Αιχμές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ για ΝΑΤΟ και Κυπριακό: «Οι ιδεολογικές εμμονές δεν μπορούν να είναι πυξίδα για την Κύπρο»

Σε υψηλούς τόνους σχολιάζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, με φόντο τη συζήτηση για το Κυπριακό, τα ζητήματα ασφάλειας και την προοπτική ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, επιλέγει να προτάσσει «ιδεολογικές αγκυλώσεις» και «δογματικές εμμονές» αντί του εθνικού συμφέροντος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς διεργασίες για το Κυπριακό, το ΑΚΕΛ θέτει εκ των προτέρων ιδεολογικά εμπόδια πάνω από τον υπέρτατο εθνικό στόχο της επανένωσης και της απελευθέρωσης από τα τουρκικά στρατεύματα, μέσω της επίτευξης μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και διεθνών διεργασιών για το Κυπριακό, το ΑΚΕΛ επιλέγει να θέσει εκ των προτέρων ιδεολογικές αγκυλώσεις και δογματικές εμμονές πάνω από τον υπέρτατο εθνικό στόχο της επανένωσης και απελευθέρωσης από τα τουρκικά στρατεύματα, μέσω της επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι η επίλυση του κυπριακού και τα ζητήματα ασφάλειας και η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, τη διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της και όχι μέσα από ιδεολογικά φίλτρα άλλων εποχών.

Η Κύπρος χρειάζεται στρατηγική, ρεαλισμό και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες.

Οι ιδεολογικές εμμονές δεν μπορούν να αποτελούν πυξίδα για το μέλλον της πατρίδας μας.