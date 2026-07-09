ΣΕΠΗΕ: Προβληματισμός για την επάρκεια σε ηλεκτροδότηση

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) εκφράζει έντονο προβληματισμό για την επάρκεια στην ηλεκτροδότηση της χώρας, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ΑΗΚ, και ζητεί μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΠΗΕ σημειώνει ότι δεν πρέπει μια εργασιακή διαφορά να μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία και τους ευάλωτους πολίτες.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν τα αιτήματά τους μέσω των νόμιμων διαδικασιών, επισημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι εξίσου θεμελιώδες είναι το δικαίωμα των πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ηλεκτρισμό.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης πως, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συγκεντρωμένη σε έναν μόνο φορέα, κάθε εσωτερική αναταραχή, είτε εργασιακή είτε τεχνική είτε επιχειρησιακή, μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας.

Ο ΣΕΠΗΕ σημειώνει ότι η συζήτηση δεν αφορά την απόδοση ευθυνών, αλλά την ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσο ο σημερινός σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

Παράλληλα, καλεί να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του συστήματος, μέσα από περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μια αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα.

Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολιτών και οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΗΕ, πάνω από κάθε επιμέρους συμφέρον βρίσκεται το δημόσιο συμφέρον, με την Κύπρο να έχει ανάγκη από ένα ηλεκτρικό σύστημα που θα υπηρετεί τον πολίτη με αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια σε καθημερινή βάση.