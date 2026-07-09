Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η τραγουδίστρια πέθανε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie είναι συντετριμμένες που ανακοινώνουν ότι η Bonnie έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ, σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία.

Θα εκδώσουμε σύντομα νεότερη ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητούμε ιδιωτικότητα για να διαχειριστούμε αυτή την τραγωδία».