Κουνουνής για Αθλητικά Σχολεία: Τα παιδιά χρειάζονται υποδομές, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες

Την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στα Αθλητικά Σχολεία, τόσο σε επίπεδο κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο υποδομών, ανέδειξε ο βουλευτής Λεμεσού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού, Μιχάλης Κουνουνής.

Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής, η οποία είχε στο επίκεντρο τα Αθλητικά Σχολεία, ο κ. Κουνουνής ανέφερε ότι η συζήτηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον σχολικό αθλητισμό.

Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ανάπτυξη του αθλητισμού, όταν τα Αθλητικά Σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε κατάλληλες γηπεδικές εγκαταστάσεις και σύγχρονους χώρους προπόνησης.

Παράλληλα, ο βουλευτής Λεμεσού υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών, με αξιοποίηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για κάθε παιδί, ώστε να μπορεί να αναδείξει το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Ο κ. Κουνουνής διαβεβαίωσε ότι, υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή Λεμεσού και μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού, θα συνεχίσει να διεκδικεί τις αλλαγές που απαιτούνται.

«Τα παιδιά μας αξίζουν σύγχρονες αθλητικές υποδομές, αξιοκρατία και πραγματικές ίσες ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.