Στο πόδι η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης: Πέντε συλλήψεις σε παγκύπρια επιχείρηση

Σε πέντε συλλήψεις υπόπτων για διάφορα αδικήματα, προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης, μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων ως υπόπτων για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, μαχαιροφορία, απειλή, μέθη, ανησυχία, και εξασφάλιση αγαθών με ψευδής παραστάσεις.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα και ελέγχθηκαν 638 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν, παράλληλα, 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 253 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 105 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 78 έλεγχοι αλκοόλης, με εφτά θετικά αποτέλεσμα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΚΥΠΕ