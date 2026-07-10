Βγάζει μπλε καπνό το αυτοκίνητο; Η ένδειξη που μπορεί να κρύβει ακριβή ζημιά

Ο μπλε καπνός από την εξάτμιση, η μυρωδιά καμένου λιπαντικού και η ασυνήθιστα γρήγορη πτώση της στάθμης λαδιού αποτελούν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς μπορεί να παραπέμπουν από ένα απλό πρόβλημα έως μια δαπανηρή μηχανική βλάβη.

Η διαπίστωση ότι ένας κινητήρας καίει λάδι γίνεται συνήθως σχετικά εύκολα. Τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι ο μπλε ή μπλε-γκρι καπνός από την εξάτμιση, η έντονη μυρωδιά λιπαντικού και η ασυνήθιστη μείωση της στάθμης του λαδιού ανάμεσα στα προβλεπόμενα διαστήματα αλλαγής.

Το πρόβλημα δεν έχει πάντοτε την ίδια αιτία ή την ίδια σοβαρότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια απλή επισκευή, όπως η αντικατάσταση μιας βαλβίδας, ή να οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου λιπαντικού. Ενδέχεται, ωστόσο, να υποκρύπτει μια πιο δαπανηρή μηχανική βλάβη που σχετίζεται με φλάντζες, έμβολα ή τον υπερσυμπιεστή.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται έγκαιρα η απαραίτητη συμπλήρωση λαδιού και να μην αγνοούνται οι σχετικές προειδοποιητικές ενδείξεις.

Γιατί ο κινητήρας χρειάζεται λάδι

Το λάδι είναι απαραίτητο για τον περιορισμό των τριβών, την ψύξη και την προστασία των εσωτερικών μερών του κινητήρα, καθώς και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορεί στο εσωτερικό του μοτέρ χωρίς να εισέρχεται στον θάλαμο καύσης, όπου αναφλέγεται το μείγμα αέρα και καυσίμου.

Όταν, όμως, κάτι… «στραβώσει», το λιπαντικό μπορεί να περάσει στους κυλίνδρους και να καεί, προκαλώντας τον χαρακτηριστικό μπλε-γκρι καπνό. Η μυρωδιά καμένου, τα λερωμένα μπουζί και η χαμηλή στάθμη λαδιού αποτελούν επίσης συμπτώματα που χρειάζονται άμεση προσοχή.

Η κατανάλωση λαδιού δεν πρέπει να συγχέεται με μια εξωτερική διαρροή. Η παρουσία λεκέδων στο έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο αποτελεί διαφορετική ένδειξη και χρειάζεται ξεχωριστό έλεγχο.

Πόση κατανάλωση θεωρείται φυσιολογική

Όλοι οι κινητήρες καταναλώνουν μικρές ποσότητες λαδιού. Η κατανάλωση μπορεί να επηρεάζεται από την απαιτητική οδήγηση, τις υψηλές θερμοκρασίες, την ύπαρξη turbo και την ηλικία του κινητήρα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα όριο, το οποίο ορισμένοι κατασκευαστές «δέχονται» μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν απαιτείται, για παράδειγμα, η συμπλήρωση ενός λίτρου λαδιού ανά 1.000 έως 2.000 χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί σε συνεργείο.

Η μέτρηση της στάθμης πρέπει να γίνεται σε επίπεδο έδαφος και με κρύο κινητήρα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι σωστό.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται έλεγχος από επαγγελματία για υπεύθυνη διάγνωση. Ο τεχνικός μπορεί να προχωρήσει, μεταξύ άλλων, και σε μέτρηση συμπίεσης, προκειμένου να εντοπίσει την πραγματική αιτία του προβλήματος, τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάστασή του και το σχετικό κόστος.

Με πληροφορίες από carandmotor.gr