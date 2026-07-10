Ο Τορναρίτης παίρνει αποστάσεις από τον ΔΗΣΥ: «Λανθασμένη η απόφαση για τη Ραουνά»

Με διαφορετική δημόσια τοποθέτηση από τη γραμμή του ΔΗΣΥ εμφανίστηκε ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Τορναρίτης, σχολιάζοντας την απόφαση της Βουλής για τη Μαριλένα Ραουνά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τορναρίτης χαρακτήρισε «λανθασμένη» την απόφαση της Ολομέλειας να απορρίψει το αίτημα της Κυβέρνησης για κατεπείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου που προέβλεπε εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

«Λανθασμένη απόφαση. Πρέπει να επανεξετάσει η Βουλή τη στάση της, άμεσα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες μετά την καταψήφιση του κατεπείγοντος από την Ολομέλεια, με τον ΔΗΣΥ να συντάσσεται με το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν μπορούσε να εξεταστεί με συνοπτικές διαδικασίες και απαιτούσε ουσιαστική συζήτηση.

Χθές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση του ΔΗΣΥ, δηλώνοντας πως ανέμενε μια τέτοια συμπεριφορά από το ΑΚΕΛ, «όχι όμως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό».