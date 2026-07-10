Τα πλήγματα της Ουκρανίας στη Ρωσία «παρατείνουν» τον πόλεμο, λέει η Μόσχα

Η ρωσική Προεδρία τόνισε χθες Πέμπτη ότι η κλιμάκωση των πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην επικράτεια της Ρωσίας το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι ότι «παρατείνει» τον πόλεμο, απαντώντας εμμέσως στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκρινε αντίθετα πως θα μπορούσαν να εξωθήσουν τη Μόσχα να διαπραγματευτεί τους όρους για το τέλος του πολέμου.

«Όσο περισσότερο το καθεστώς του Κιέβου πλήττει υποδομές μας, τόσο περισσότερο πρέπει να επεκτείνουμε τη ζώνη ασφαλείας» στα μέτωπα, είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κάθε «νέα κλιμάκωση» έχει αποτέλεσμα να «παρατείνεται η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου για τον πόλεμο αυτόν.

Προχθές Τετάρτη, ο κ. Τραμπ υπέδειξε ότι «η κλιμάκωση» των ουκρανικών πληγμάτων θα μπορούσε να «βοηθήσει να οδηγηθεί στο τέλος» ο πόλεμος που άρχισε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συμπλήρωσε ότι «οι Ρώσοι δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο τους» και πρόσθεσε πως η αμερικανική Κυβέρνηση ελπίζει πως η κατάσταση που διαμορφώνεται «θα επιτρέψει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε να διαπραγματευτούν το τέλος αυτού του πολέμου».

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε από την δική του πλευρά για «σφάλματα κρίσεως» της Κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, που μοιάζει να νομίζει πως «η κλιμάκωση και η στρατιωτική πίεση θα επιτρέψουν να ευνοηθεί η επιστροφή στον δρόμο προς ειρηνική διευθέτηση».

«Αυτή είναι λαθεμένη ιδέα. Η επιδείνωση των εντάσεων και οι ενέργειες που κινούνται στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης δεν συνεισφέρουν σε καμιά περίπτωση σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία», είπε.

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Ρωσία, στοχοποιώντας ιδίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φορτία υδρογονανθράκων στη θάλασσα· η εκστρατεία της έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε τομείς της ρωσικής επικράτειας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι η χώρα υπέστη 38 απώλειες στις τάξεις των αμάχων την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να δώσει ούτε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ούτε ημερομηνίες.

Έκανε λόγο για «38 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδί» που σκοτώθηκαν και «άλλους 270, ανάμεσά τους 8 παιδιά», που τραυματίστηκαν, σε γραπτές δηλώσεις της στο πρακτορείο ειδήσεων TASS οι οποίες μεταδόθηκαν σήμερα.

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Πάντως, παρά το ότι ο κ. Τραμπ φάνηκε να ανανεώνει την υποστήριξή του στην Ουκρανία κατά τη σύνοδο του NATO αυτή την εβδομάδα, το Κρεμλίνο συνεχίζει να βλέπει στην Ουάσιγκτον τη «βούληση» να «συνεισφέρει» να συνεχιστεί η «ειρηνευτική διαδικασία».

ΚΥΠΕ