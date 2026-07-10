Ζολώτας: Ζητά να αφαιρεθεί το όνομά του από δημοσιεύματα για το «Κράτος Μαφία» – Προειδοποιεί με νομικά μέτρα

Την απόσυρση και διαγραφή όλων των δημοσιεύσεων, αναρτήσεων, ανακοινώσεων που αφορούν άμεσα ή και έμμεσα το όνομά του ή συνδέουν με οποιονδήποτε τρόπο το πρόσωπό του με την υπόθεση «Κράτος Μαφία» ζητά ο Μιχάλης Ζολώτας, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν την Παρασκευή στα ΜΜΕ οι δικηγόροι του.

Σημειώνοντας ότι σε δημοσιεύματά στον τύπο που αφορούν τον διορισμό ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που σχετίζονται με την υπόθεση «Κράτος Μαφία», γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά και στο όνομά του μαζί με δημοσίευση της φωτογραφίας του, ο κ. Ζολώτας αναφέρει ότι οι αναφορές αυτές, καθώς και η επακόλουθη σύνδεση του ονόματός του με χαρακτηρισμούς όπως «καταζητούμενος» και/ή «εμπλεκόμενος» στην υπόθεση Focus και/ή «ενδιάμεσος του Ανδρέα Βγενόπουλου για τη χρηματοδότηση του κυπριακού πολιτικού συστήματος και αξιωματούχων», "θίγουν κατάφωρα την προσωπικότητά μου, την υπόληψη, τη φήμη μου και εν γένει τα δικαιώματά μου, δημιουργώντας εσφαλμένες και/ή παραπλανητικές εντυπώσεις στο κοινό. Οι εν λόγω αναφορές γίνονται κατά τρόπο γενικό, αόριστο, ατεκμηρίωτο, αυθαίρετο και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα", σημειώνει.

Ο κ. Ζολώτας υπενθυμίζει ότι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολιτική Έφεση 381/2017 με ημερομηνία 9/7/2019, η προσαγωγή του στην Κύπρο κρίθηκε παράνομη. Επίσης, με τελεσίδικη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ημερομηνίας 31/7/2020 απαλλάχθηκε από τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονταν.

"Τονίζω εξάλλου, πως σε κανένα στάδιο της διερεύνησης της εν λόγω Αρχής για το Κράτος Μαφία δεν ήμουν διερευνώμενος για οτιδήποτε και ούτε και η ανακοίνωση της εν λόγω Αρχής αναφέρεται σε εμένα ως πρόσωπο που διερευνάται για οτιδήποτε. Συνεπώς, η κατά τα ως άνω συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα σπίλωση του ονόματός μου με συνεχόμενα δημοσιεύματα όπως τα προαναφερθέντα, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη διαιώνιση της προσβολής της προσωπικότητας μου, τόσα χρόνια μετά την αμετάκλητη απαλλαγή μου από τις κατηγορίες που με βάραιναν", αναφέρει.

Ως εκ τούτου, καλεί σε απόσυρση και διαγραφή όλων των σχετικών με τα ανωτέρω δημοσιεύσεων, αναρτήσεων, ανακοινώσεων και άλλου παρόμοιου περιεχομένου που αφορούν άμεσα ή και έμμεσα το όνομά του ή συνδέουν με οποιονδήποτε τρόπο το πρόσωπό του με την εν λόγω υπόθεση και οποιαδήποτε άλλη συναφή υπόθεση.

Παράλληλα, καλεί να μη γίνεται οποιαδήποτε αναφορά με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο στο πρόσωπό του και από οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός του με την εν λόγω υπόθεση, καθώς να μη δημοσιεύονται φωτογραφίες και προσωπικά του δεδομένα "με τρόπο που να μην ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα".

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον συνεχιστεί η χρήση του ονόματός του αλλά και προσωπικών του δεδομένων κατά τρόπο που προσβάλλει τα έννομα δικαιώματά του και θίγει την προσωπικότητά του, αναφέρει ότι θα αναγκαστεί να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων νομικών μέτρων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του.

ΚΥΠΕ