Ο Πόλυς Κουρουσίδης στο «Shadow Cabinet» του ΔΗΣΥ – Αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών και τη στεγαστική πολιτική

Ο Πόλυς Κουρουσίδης εντάσσεται στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου (Shadow Cabinet) του ΔΗΣΥ, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει καθήκοντα ειδικού συμβούλου της προέδρου του κόμματος για τη στεγαστική πολιτική, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ του «Π».

Τις ανακοινώσεις έκανε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αξιοποίησης στελεχών και υποψηφίων που συμμετείχαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κόμματος και την παραγωγή τεκμηριωμένων πολιτικών προτάσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Καλωσορίζοντας τον κ. Κουρουσίδη στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία του χαρτοφυλακίου των Εσωτερικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική πολιτική, την οποία χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι.

«Σήμερα αναλαμβάνεις ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών. Θέλω επίσης ιδιαίτερα να αναλάβεις ειδικός σύμβουλος για τα θέματα της στεγαστικής πολιτικής, έναν τομέα στον οποίο βγήκες μπροστά και ο οποίος αποτελεί ένα επίμαχο ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας και κυρίως τους νέους ανθρώπους», ανέφερε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά του, ο Πόλυς Κουρουσίδης ευχαρίστησε την Αννίτα Δημητρίου για την εμπιστοσύνη, σημειώνοντας ότι η προσιτή στέγη αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα και διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις.

«Υπάρχουν προτάσεις, θα βρούμε τις λύσεις που υπάρχουν και είμαι σίγουρος ότι μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και με εσάς θα δώσουμε τις λύσεις αυτές που επιζητά η κοινωνία μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του νέου του ρόλου δεν θα περιοριστεί στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, αλλά θα συμβάλει ενεργά στην κατάθεση εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Π», η πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε αποφασίσει να εντάξει τον Πόλυ Κουρουσίδη στο Shadow Cabinet, αναθέτοντάς του το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών, ενώ παράλληλα θα του ανέθετε τον ρόλο του ειδικού συμβούλου για τη στεγαστική πολιτική, με στόχο την επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κ. Κουρουσίδης ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες περί ενδιαφέροντος για αξιοποίησή του από την κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, χωρίς τελικά να προχωρήσει οποιαδήποτε συνεργασία. Με τη σημερινή απόφαση, αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων και του κοινοβουλευτικού ελέγχου του Δημοκρατικού Συναγερμού.