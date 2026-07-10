Θρίλερ με τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό: Προφυλακίστηκαν δύο άνδρες για τη δολοφονία της 39χρονης ύποπτης

Ουκρανικό δικαστήριο διέταξε την προσωρινή κράτηση δύο ανδρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας γυναίκας η οποία θεωρούνταν ύποπτη για βομβιστική επίθεση στο Μονακό από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας Ουκρανός επιχειρηματίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Το πτώμα της Αναστασία Μπερεζόφσκα, μιας 39χρονης Ουκρανής πολίτη που καταζητούνταν από την Ίντερπολ για τη βομβιστική επίθεση της 29ης Ιουνίου, βρέθηκε με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και σε κοντινό σημείο από το πτώμα υπήρχαν σφαίρες από πιστόλι, όπως γνωστοποίησαν οι ουκρανικές αρχές την Τρίτη.

Οι αρχές λένε ότι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, της HUR, και ένας πρώην αξιωματικός υπηρεσίας επιβολής του νόμου τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι το δικαστήριο του Κιέβου διέταξε την κράτηση των δύο υπόπτων χωρίς εγγύηση.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις δικαστικές διαδικασίες, μετέδωσαν ότι ο αξιωματικός της HUR είχε ανακαλέσει την ομολογία του λέγοντας ότι ο άλλος κατηγορούμενος πυροβόλησε και σκότωσε την Μπερεζόφσκα και ότι είχε ομολογήσει από φόβο για τη ζωή του.

Ο γεννημένος στην Ουκρανία Βαντίμ Γερμολάγεφ, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας, είπαν πηγές.

Ο Γερμολάγεφ έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα το 2019 και το 2023 του επιβλήθηκαν ουκρανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό έγινε επειδή δραστηριοποιούνταν στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Η Μπερεζόφσκα καταζητούνταν από τις αρχές στο Μονακό κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας επειδή είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ