Σε αναβρασμό οι Δήμοι: Τρίωρη στάση εργασίας προ των πυλών – «Μας αναγκάζουν να αυξήσουμε τις φορολογίες»

Σε λήψη μέτρων με τρίωρη αναστολή εργασιών στους Δήμους, ως αντίδραση προς τη στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς πόρους τους, προσανατολίζεται η Ένωση Δήμων, η οποία πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή το πρωί στα Λατσιά, ώστε να συζητήσει με όλα τα μέλη της την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα μέτρα αυτά.

Όπως δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο Πρόεδρος της Ένωσης και Δήμαρχος Λάρνακας, Αντρέας Βύρας, υπήρχε ομοφωνία στο σώμα για τη λήψη μέτρων, ενώ σημείωσε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια θα απευθύνουν έκκληση και στους εργαζόμενους των Δήμων, ώστε να συμμετάσχουν και εκείνοι με τη σειρά τους. Πάντως, ο κ. Βύρας ανέφερε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια, πριν ορίσουν συνεδριάσεις για να αποφασίσουν την αναστολή εργασιών, θα περιμένουν την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα αιτήματά τους, η οποία αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

«Έχει επικοινωνήσει μαζί μου ο Υπουργός Εσωτερικών χτες και μου έχει πει ότι αντικρίζουν θετικά τα αιτήματα της Ένωσης Δήμων», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο κ. Βύρας. «Θα περιμένουμε την τελική τους γραπτή θέση την επόμενη εβδομάδα και αναλόγως θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων και θα ενημερώσουμε και τους συναδέλφους για το πώς προχωρούμε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο ότι θα περιμένουμε την τελική θέση της κυβέρνησης», εξήγησε.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ανέφερε ότι η ευρεία αυτή σύσκεψη «ήταν η αφετηρία μιας προσπάθειας έτσι ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά να μην συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά και να μην μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει στους δημότες, δηλαδή να μην συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε σήμερα να πληρώνουμε μόνο μισθούς, χωρίς να μπορούμε να επιδιορθώσουμε δρόμους ή να κάνουμε ένα αναπτυξιακό έργο, να βελτιώσουμε έναν πάρκο».

Αιχμή του δόρατος για την Ένωση Δήμων αποτελεί η οικονομική πίεση που υφίστανται, αφενός λόγω του ότι το ποσό της χορηγίας είναι παγιωμένο βάσει προνοιών του νόμου της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα λειτουργικά έξοδα ακολουθούν ανοδική πορεία. Παράλληλα, σοβαρός προβληματισμός υπάρχει για το ενδεχόμενο επιβάρυνσης για το κόστος ταφής απορριμμάτων, αλλά και για την αποπληρωμή του κονδυλίου των €16 εκατομμυρίων, στις μονάδες Κόσιης και Πεντακώμου.

Ο κ. Βύρας σημείωσε ότι η εισήγηση της κυβέρνησης για να αποκατασταθούν οι απώλειες εισοδημάτων για τους Δήμους, είναι να αυξήσουν τις φορολογίες. «Είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, ότι δεν είναι τα Δημοτικά Συμβούλια τα οποία ευθύνονται που αυξάνονται οι φορολογίες, αλλά ουσιαστικά είναι και η εισήγηση από την κυβερνητική πλευρά, επίσημη εισήγηση, όχι απλώς σε επίπεδο διαδρόμων», είπε.

«Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να δει πώς γίνεται η διαχείριση των Δήμων πλέον, προκαλώ οποιοδήποτε σώμα να έρθει να δει αν γίνεται κακοδιαχείριση ή όχι σε οποιοδήποτε Δήμο, έχουν γίνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια», συνέχισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμος, υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αύριο δεν υπάρχει άλλη εισήγηση, γιατί και τα σκουπίδια πρέπει να τα μαζέψουμε, και την πόλη να καθαρίσουμε, και τους δρόμους εκεί που είναι επικίνδυνοι να συντηρήσουμε. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τις φορολογίες, αλλά μας αναγκάζει το κεντρικό κράτος».

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ο κ. Βύρας επισήμανε τον ορατό κίνδυνο αύξησης του κόστους τελών κατά 150-200 ευρώ για τους δημότες, κάνοντας λόγο μάλιστα στο πλαίσιο της σύσκεψης για «ωρολογιακή βόμβα». Απέδωσε τον κίνδυνο αυτό σε ολιγωρία του κράτους για χρόνια, λέγοντας ότι, σε αναζήτηση τρόπου ώστε ουσιαστικά να μεταφερθεί το κόστος στους Δήμους και κατ' επέκταση στους πολίτες, σήμερα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο από πλευράς κρατικών υπηρεσιών ποιος θα αναλάβει το κόστος συντήρησης και το κόστος της ενδιάμεσης λύσης για τις μονάδες Κόσιης και Πεντακώμου.

Επανέλαβε ότι η απόφαση που έχει λάβει η Ένωση Δήμων και ο στόχος της είναι να ενημερώσει τον κόσμο. «Γιατί όταν σήμερα το τέλος σκυβάλων είναι στα 250 ευρώ μετά που μελέτη και η χρέωση είναι 200 ευρώ και απάντησε το κεντρικό κράτος είναι ότι δεν θα δώσει άλλα λεφτά πριν αυξηθούν τις φορολογίες, ποια είναι η επιλογή των Δήμων;», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ποσό της χορηγίας που προνοεί η νομοθεσία για την κρατική χορηγία προς τους Δήμους, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων απάντησε ότι το σταθερό ποσό συμφωνήθηκε γιατί «ήταν ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση», πρόσθεσε όμως ότι «από τότε είπαμε ότι δεν μπορεί να παραμείνει ένα σταθερό ποσό, γιατί σημαίνει ότι ένα ευρώ πριν πέντε χρόνια έχει περίπου 30% πιο λίγη αξία από ένα ευρώ σήμερα». Εξήγησε, επίσης, ότι «τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια έχουν αυξηθεί τα ίδια έξοδα περίπου 25-30%, με αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα μας και να πρέπει να αυξήσουμε τις φορολογίες μας».

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι εγκλωβίστηκαν οι Δήμοι λόγω υποχωρήσεων που έγιναν για να μπορέσει τελικά να ψηφιστεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Βύρας απάντησε ότι συμφώνησαν όλες οι πλευρές, Υπουργείο, Βουλή και Δήμοι, για να μπει το ποσό και την επόμενη μέρα να ξεκινήσουν μια συζήτηση στη λογική της αναπροσαρμογής αυτού του ποσού σύμφωνα με δείκτες της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι και σήμερα το αίτημα της Ένωσης Δήμων.

«Είμαστε η χώρα που έχει το πιο μικρό ποσοστό κρατικής χορηγίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και η Ελλάδα που περίπου ίδιες οι εξουσίες και είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που πέρασε η χώρα, αυτό το ποσοστό είναι γύρω στο 2,5%, ενώ σε εμάς σήμερα είναι γύρω στο 1,06%», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Έκδηλη η αγανάκτηση των Δημάρχων κατά τη σύσκεψη

Στις τοποθετήσεις τους αρκετοί Δήμαρχοι αναφέρθηκαν σε «εκβιαστική αντιμετώπιση» των Δημοτικών Συμβουλίων από αξιωματούχους, αλλά ακόμα και από λειτουργούς των Υπουργείων, ενώ από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, εκφράστηκε και η άποψη ότι, επειδή το κράτος φαίνεται να μη συμφωνεί με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη στάση του τιμωρεί τους Δήμους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επισημάνθηκε η ανάγκη να υπολογιστούν και να παρουσιαστούν οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των Δήμων και βάσει του υπολογισμού αυτού να ζητηθεί και ο υπολογισμός της κρατικής χορηγίας. Ενδεικτικά, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι τα δημοτικά διαμερίσματα Λευκωσίας σήμερα λαμβάνουν περίπου €22,5 εκατομμύρια μετά τη μεταρρύθμιση, ενώ πριν τη μεταρρύθμιση η χορηγία έφτανε τα €24 εκατομμύρια. Έχοντας προχωρήσει σε υπολογισμό των βασικών αναγκών, ο Δήμαρχος Λευκωσίας σημείωσε επίσης ότι το 94% του ποσού αφορά ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή έξοδα που δεν μπορούν να μειωθούν.

Εξάλλου, αρκετοί Δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων οι Παραλιμμνίου – Δερύνειας και Πέγειας, επισήμαναν ότι την επομένη της μεταρρύθμισης, οι Δήμοι έχασαν σημαντικές πηγές εσόδων, όπως τα τέλη υδατοπρομήθειας ή τα τέλη αδειών για κατασκευές, ενώ επιφορτίστηκαν και με πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου. Παράλληλα, οι Δήμαρχοι από Δήμους που έχουν ενσωματώσει αρκετές κοινότητες, όπως της Πόλης Χρυσοχούς, της Αθηένου και της Δρομολαξιάς, επισήμαναν την ανάγκη να συνεχίσουν να τους χορηγούνται τα ποσά που αναλογούν για τις ανάγκες των κοινοτήτων.

Όλοι οι Δήμαρχοι, πάντως, υπογράμμισαν την ανάγκη να σταλεί το σωστό μήνυμα προς τον κόσμο, αλλά και προς την κυβέρνηση, να καταστούν σαφή τα αιτήματα, ώστε και τα μέτρα που θα ληφθούν από τα Δημοτικά Συμβούλιου να βρουν τον στόχο τους και να μην παρερμηνευτούν οι προθέσεις τους.

ΚΥΠΕ