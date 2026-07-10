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Ανατροπή στην υπόθεση Marfin: Ανώνυμο email στο ελληνικό FBI άνοιξε ξανά τον φάκελο της τραγωδίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία: ΕΡΑ

Συγκλονιστικές εξελίξεις με την έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης για τον θανατηφόρο εμπρησμό του 2010 – Πώς οι αρχές ταυτοποίησαν τους υπόπτους μέσα από παλιές δικογραφίες και κοινά χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα για τον θανατηφόρο εμπρησμό της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης κά) με δράστες του εμπρησμού της Τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων .

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια ώστε να ανασυρθεί η υπόθεση και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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