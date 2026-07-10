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Ο Γενικός Εισαγγελέας ανοίγει τα χαρτιά του για τη Δικαιοσύνη, τη διαφθορά, το Κυπριακό και τον ρόλο της Κύπρου στην Ευρώπη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μια συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Λ. Σαββίδης, ανοίγει τα χαρτιά του σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη σε ποντκαστε της σειράς ERA Talks, μιλώντας για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην Κύπρο, τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν την Κύπρο, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναφέρεται στη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης για το Κυπριακό.

Στη συζήτηση αναλύεται ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας στο σύγχρονο κράτος δικαίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, μια μεταρρύθμιση που θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης.

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