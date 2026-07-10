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Ιράν: Απειλεί με σκληρά αντίποινα κατά του Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης στις υποδομές του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

«Το σιωνιστικό καθεστώς δεν θα γλιτώσει», προειδοποιεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται μετά τη νέα πολεμική ανάφλεξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί σε υποδομές του, όπως εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι εχθροπραξίες μετά Ιράν και ΗΠΑ επανελήφθησαν αυτή την εβδομάδα.

«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (...) δεν θα γλιτώσει», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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