Αστυνομία Κύπρου: Ορκίστηκαν 158 νέοι Ειδικοί Αστυνομικοί

Επίσημη διαβεβαίωση για πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έδωσαν την Παρασκευή 158 νεοπροσληφθέντες Ειδικοί Αστυνομικοί, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αστυνομική Ακαδημία, στην παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, και του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ανώτερου Αστυνόμου, Αντρέα Αγγελίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο κ. Αρναούτης, αναφερόμενος στους νέους Ειδικούς Αστυνομικούς, είπε ότι, μεταξύ άλλων, «θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την ένταξη τους στις τάξεις της Αστυνομίας, και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο για την δική τους ασφάλειας, όσο και για την ασφάλεια του κοινού που καλούνται να προστατεύσουν».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι νέοι Ειδικοί Αστυνομικοί θα παρακολουθήσουν προκαταρκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία και τη ΜΜΑΔ και ακολούθως θα τοποθετηθούν σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Μονάδες της Αστυνομίας για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

ΚΥΠΕ