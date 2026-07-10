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Κουλλάς κατά Λετυμπιώτη για το «όχι» στην Ραουνά: «Δεν απαξιώνουμε πρόσωπα, κρίνουμε πολιτικές επιλογές» - Τι λέει για τους διορισμούς της κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ απορρίπτει τις αιχμές της κυβέρνησης και επιμένει στα ερωτήματα για το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και τους διορισμούς

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Δημοκρατικού Συναγερμού μετά την απόφαση της Βουλής να απορρίψει το αίτημα για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, απαντώντας στις επικρίσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία της πολιτικής κριτικής και επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο επίπεδο των χαρακτηρισμών.

Ο κ. Κουλλάς ξεκαθαρίζει ότι οι τοποθετήσεις του αφορούν πολιτικές αποφάσεις και όχι προσωπικές επιθέσεις.

«Ουδέποτε χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς. Δεν απαξιώνω προσωπικά κανέναν. Κρίνω πολιτικά τις πράξεις της κυβέρνησης και λέω πάντα την αλήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ επαναφέρει επίσης το ζήτημα των διορισμών από την κυβέρνηση, καλώντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να απαντήσει επί της ουσίας. «Τι δεν ισχύει από όσα είπα; Δεν διορίστηκαν συγγενείς και φίλοι; Δεν διορίστηκαν κουμπάροι; Δεν διορίστηκαν συγγάμπροι;» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Αυτούσια η ανάρτηση του κ. Κουλλά

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μού απάντησε άλλα αντ’ άλλων! 👉 Ουδέποτε χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς. 👉 Δεν απαξιώνω προσωπικά κανένα. 👉 Κρίνω πολιτικά τις πράξεις της κυβέρνησης.👉 Λέω πάντα την αλήθεια. 👉Χωρίς Υφυπουργείο για 5 μήνες θα εξασφαλίσουμε λιγότερους ευρωπαϊκούς πόρους; Ισχυρίζεται κάτι τέτοιο η κυβέρνηση; Είναι ανίκανοι οι υπόλοιποι; 👉Καμία ασυνεννοησία από εμάς. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. 👉Τι δεν ισχύει από όσα είπα; Δεν διορίστηκαν συγγενείς και φίλοι; Δεν διορίστηκαν κουμπάροι; Δεν διορίστηκαν συγάμπροι;Αυτά -αν μπορεί- ας τα διαψεύσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.ΥΓ: για αποκατάσταση της αλήθειας, σε κάθε περίπτωση, μετά το 2013 η τότε κυβέρνηση πρότεινε κατόπιν μελέτης μόνο 3 υφυπουργεία (Τουρισμού, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης, με το τελευταίο να είχε αποσυρθεί - πάντως όχι επειδή είμαστε εναντίον της Ανάπτυξης!!!).

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