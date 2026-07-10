Εικόνες χάους στο Αεροδρόμιο Λάρνακας καταγγέλλει επιβάτιδα: «Γονείς με βρέφη, ηλικιωμένοι και χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι σε ουρές ωρών»

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν χθες το απόγευμα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας φέρνει στο φως επιβάτης με ανάρτηση της στα ΜΚΔ, η οποία ταξίδευε μόνη της με το 18 μηνών παιδί της και περιγράφει μια εμπειρία που, όπως αναφέρει, «ξεπέρασε κάθε όριο ταλαιπωρίας».

Η επιβάτης, η οποία δηλώνει ότι ταξιδεύει συχνά, κάνει λόγο για εικόνες χάους, συνωστισμού και εξάντλησης, ζητώντας από τους αρμόδιους να εξετάσουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου κατά το χρονικό διάστημα 18:00-21:00.

«Αυτό που συνέβη δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό. Το Αεροδρόμιο Λάρνακας είναι η πύλη της Κύπρου προς τον κόσμο και η εικόνα που αντίκρισαν χιλιάδες επιβάτες ήταν απογοητευτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δύο ώρες αναμονής πριν ακόμη από τον έλεγχο ασφαλείας

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, παρότι είχε ολοκληρώσει το online check-in και δεν είχε αποσκευές προς παράδοση, χρειάστηκε να περιμένει περίπου μία ώρα όρθια μόνο για την τοποθέτηση ετικετών στο παιδικό καρότσι.

Όπως αναφέρει, δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό εδάφους για καθοδήγηση ή βοήθεια και αναγκάστηκε, μαζί με άλλους επιβάτες, να ενταχθεί στην ουρά προτεραιότητας.

«Αν περιμέναμε στην κανονική ουρά, η αναμονή πιθανότατα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη», σημειώνει.

«Η υψηλή περίοδος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία»

Η επιβάτης ζητά απαντήσεις από τους αρμόδιους, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη καλοκαιρινή κίνηση είναι προβλέψιμη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ανάλογο σχεδιασμό.

«Όταν γνωρίζεις πόσες πτήσεις μπορεί να εξυπηρετήσει ένα αεροδρόμιο, πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη οργάνωση και στελέχωση. Δεν μπορεί χιλιάδες άνθρωποι να περιμένουν επί ώρες σε συνθήκες συνωστισμού».

Αυτούσια η ανάρτηση