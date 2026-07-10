Η Σένγκεν ως ένα ακόμη λιθάρι στο τείχος του διαχωρισμού

Το αφήγημα που πλαισιώνει την προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν ως μια τυπική άσκηση «εκπλήρωσης των ενταξιακών της υποχρεώσεων» αποτελεί μια επικίνδυνη γραφειοκρατική φαντασίωση.

Στο ανελέητο, άναρχο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, η προσπάθεια της Λευκωσίας να ενσωματώσει τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές στο κορυφαίο πλαίσιο εσωτερικής ασφάλειας της Ευρώπης αποτελεί μια προσπάθεια μεγιστοποίησης διοικητικής ισχύος, χάραξης μιας σκληρής ψηφιακής αμυντικής γραμμής και αναδιαμόρφωσης της δομικής ισορροπίας του κυπριακού προβλήματος.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική είναι μη βιώσιμη. Υποθέτει λανθασμένα ότι μια βαθιά ριζωμένη εθνοτική και εδαφική σύγκρουση, η οποία καθορίζεται από τη διαίρεση και την κατοχή, μπορεί να παρακαμφθεί απλώς με την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επειδή το Σένγκεν απαιτεί αυστηρή και ομοιόμορφη διαχείριση της περιμέτρου ασφαλείας του, η εφαρμογή αυτών των προτύπων αποκλειστικά στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές εισάγει ένα κρίσιμο δομικό ελάττωμα. Μετατρέπει ουσιαστικά τη ρευστή Πράσινη Γραμμή, που περιπολείται από τον ΟΗΕ, από μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός σε ένα πρακτικά άκαμπτο, ψηφιοποιημένο σκληρό ευρωπαϊκό εξωτερικό σύνορο -κλειδώνοντας δομικά την ίδια τη διχοτόμηση στην οποία η Λευκωσία ισχυρίζεται ότι αντιτίθεται, ενώ παράλληλα προκαλεί δυνητικά σοβαρές αντιδράσεις από την Άγκυρα, τις οποίες ούτε η Λευκωσία ούτε οι Βρυξέλλες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν.

Η σύγκρουση δομικών πραγματικοτήτων

Αυτή η ενσωμάτωση αποκαλύπτει μια ασυμβίβαστη δομική ασυμβατότητα μεταξύ της άνωθεν ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των ευαίσθητων παραμέτρων μιας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ενώ μια λειτουργική ομοσπονδία απαιτεί μαλακά σύνορα, κοινή κυριαρχία και τοπική ευελιξία με τους περιφερειακούς γείτονες, το Σένγκεν απαιτεί άκαμπτο συγκεντρωτισμό, ομοιόμορφη νομική εφαρμογή και ένα ασυμβίβαστο εξωτερικό σύνορο.

Αυτή η συστημική τριβή επιδεινώνεται επειδή οι Βρυξέλλες υπερεκτιμούν θεμελιωδώς τη γεωπολιτική τους εμβέλεια, λειτουργώντας με την ψευδαίσθηση ότι τα γραφειοκρατικά ορόσημα μπορούν να υποκαταστήσουν τη σκληρή ισχύ, ενώ αγνοούν πλήρως τις δικές τους εσωτερικές δομικές προκλήσεις. Η προβολή γεωπολιτικής «σκληρής ισχύος» δεν είναι ποτέ προϊόν ηθικού κύρους, διεθνών συνθηκών ή γραφειοκρατικής συναίνεσης. Είναι αυστηρά ένας μεταχρονισμένος δείκτης ενός διαρκούς πλεονάσματος κεφαλαίου. Ένα έθνος ή ένας εμπορικός συνασπισμός μπορεί να προβάλλει πραγματική παγκόσμια επιρροή στο εξωτερικό μόνο όταν το εγχώριο οικονομικό του υπόβαθρο παράγει πλεονάζοντα πλούτο, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε στρατιωτική κυριαρχία, επιρροή μέσω εξωτερικής βοήθειας και στρατηγική πίστωση.

Η Ευρώπη είναι θεμελιωδώς ανίκανη να παίξει αυτόν τον ρόλο επειδή η οικονομική της αρχιτεκτονική είναι δομικά συμβιβασμένη. Η βασική αρχιτεκτονική της ευρωζώνης είναι βαθιά ημιτελής, έχοντας καθιερώσει ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς μια κεντρική, ενοποιημένη αγορά κρατικών ομολόγων, γεγονός που αφήνει τα επιμέρους κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν ξεχωριστές τραπεζικές κρίσεις και κρίσεις χρέους. Δεκαετίες πολιτικών μηδενικών και αρνητικών επιτοκίων, που σχεδιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν επιδεινώσει δομικά τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τους ασφαλιστικούς τομείς της ηπείρου. Σήμερα, οι βασικές οικονομικές μηχανές της Ευρώπης —κυρίως η Γερμανία και η Γαλλία— αντιμετωπίζουν ιστορικές δημοσιονομικές συρρικνώσεις. Αντί να εξάγει πλεονάζον κεφάλαιο για να διαμορφώσει τις παγκόσμιες υποθέσεις, η Ευρώπη λειτουργεί με οικονομικό έλλειμμα, μαστιζόμενη από τη φυγή κεφαλαίων καθώς ο διεθνής πλούτος μεταναστεύει αθόρυβα μακριά από το ευρώ.

Χωρίς το θεμελιώδες καύσιμο ενός πλεονάσματος κεφαλαίου, οι διακηρύξεις εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης υποβιβάζονται σε μια μεγάλη ψευδαίσθηση —μια «χάρτινη τίγρη» που προσπαθεί να εκδώσει γραφειοκρατικές εντολές σε έναν κόσμο που ανταποκρίνεται μόνο στην ωμή οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Οδηγούμενες από αυτή τη θεσμική υπερβολή, η Λευκωσία και οι Βρυξέλλες βαδίζουν κατευθείαν σε μια γεωπολιτική παγίδα, πιστεύοντας εσφαλμένα ότι η εισαγωγή μιας ασταθούς σύγκρουσης και κατοχής εδαφών, της Ανατολικής Μεσογείου, στον εσωτερικό πυρήνα ασφαλείας της Ευρώπης είναι μια ελέγξιμη, διοικητική διαδικασία.

Κόκκινες γραμμές της Τουρκίας

Ιδωμένη μέσα από το πρίσμα του Επιθετικού Ρεαλισμού, η υποψηφιότητα της Κύπρου είναι μια στρατηγική κίνηση για την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος. Η Τουρκία την ερμηνεύει ως μια επιθετική κίνηση με στόχο τη μείωση της περιφερειακής της επιρροής. Μεταφέροντας ευρωπαϊκές συνοριακές υποδομές στη Λεβαντίνη, η Λευκωσία διεθνοποιεί την Πράσινη Γραμμή, μετατρέποντας μια τοπική γραμμή κατάπαυσης του πυρός σε μια οχυρωμένη ευρωπαϊκή περίμετρο που παρασύρει μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ απευθείας στη σφαίρα επιρροής που διεκδικεί η Τουρκία.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων του Σένγκεν για τον έλεγχο της νόμιμης εισόδου, η Κύπρος εργαλειοποιεί τη θεσμική της θέση. Η Άγκυρα θα υποστηρίξει ότι η εν λόγω ένταξη παραβιάζει ή παρακάμπτει τη Συνθήκη Εγγυήσεων του 1960.

Η Ευρώπη φαίνεται να υποτιμά επικίνδυνα την Τουρκία αντιμετωπίζοντάς την ως μια διαχειρίσιμη υποψήφια χώρα, αγνοώντας τόσο τη σκληρή της ισχύ όσο και τις κόκκινες γραμμές της. Η Τουρκία είναι εκ των πραγμάτων μια ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη που απορρίπτει τη θεσμική παρέμβαση. Η μεγάλη στρατιωτική της παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο και οι θαλάσσιες διεκδικήσεις της στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan) θεωρούνται από την Τουρκία ζωτικά συμφέροντα. Επειδή τα κράτη σε ένα άναρχο σύστημα αντιστέκονται επιθετικά στην απώλεια στρατηγικού βάθους, η Άγκυρα πρέπει να αναμένεται ότι θα απαντήσει στη θεσμική πίεση με αντίστοιχη αντίδραση.

Τριβές και πιθανά αντίμετρα από την Άγκυρα

Ενάντια στην ένταξη στο Σένγκεν, τα αντίμετρα της Τουρκίας αναμένεται να διασχίσουν γεωπολιτικές, στρατιωτικές και θεσμικές γραμμές. Σε πολιτικό επίπεδο, η Άγκυρα ενδεχομένως να εγκαταλείψει οριστικά το πλαίσιο ομοσπονδίας του ΟΗΕ για να επιδιώξει την ντε γιούρε προσάρτηση ή τη βαθιά ενσωμάτωση των κατεχόμενων περιοχών, στο δικό της οικονομικό και στρατιωτικό πλέγμα, επισημοποιώντας μια μόνιμη πραγματικότητα δύο κρατών. Ασύμμετρα, η Τουρκία μπορεί να εκμεταλλευτεί την έντονη υπερευαισθησία της Ευρώπης στις διαρροές εξωτερικών συνόρων.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, η Τουρκία θα επιβεβαιώσει, ενδεχομένως, τη σκληρή της ισχύ μέσω στοχευμένων ναυτικών ασκήσεων και αναπτύσσοντας ερευνητικά σκάφη σεισμικών ερευνών με συνοδεία του Ναυτικού της εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου. Αυτό θα αμφισβητεί φυσικά την κυπριακή κυριαρχία στη θάλασσα, στοχεύοντας στην εδραίωση εκ νέου της πραγματικότητας, όπως την αντιλαμβάνεται η Τουρκία, ότι ανεξάρτητα σε ποιες βάσεις δεδομένων συμμετέχει η Λευκωσία, η Τουρκία υπαγορεύει το σκληρό περιβάλλον ασφαλείας στα γύρω ύδατα.

Επιπρόσθετα, η Άγκυρα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο της εντός του ΝΑΤΟ για να παραλύσει πλήρως οποιαδήποτε ουσιαστική συνεργασία ασφαλείας ΕΕ-ΝΑΤΟ, εμποδίζοντας ενεργά τις προσπάθειες μετάβασης των εγγυήσεων ασφαλείας της Κύπρου σε μια δυτική δομή.

Οι οικονομικές αδυναμίες της Κύπρου

Εάν επαληθευτούν αυτές οι δομικές προβλέψεις της ρεαλιστικής σχολής —οδηγώντας σε ένα μόνιμα διχοτομημένο, βαριά οχυρωμένο νησί με αυξημένες ναυτικές και στρατιωτικές τριβές— οι συνέπειες για τη βασισμένη στις υπηρεσίες οικονομία της Κύπρου θα είναι βαθιές. Η κυπριακή οικονομία βασίζεται σε ένα μοντέλο σταθερότητας, ανοιχτότητας και ομαλής εισροής ξένης αξίας. Η εισαγωγή μιας μόνιμης κατάστασης γεωπολιτικής τριβής υψηλής έντασης θα επιβάλει μια ριζική, επώδυνη αναδιάρθρωση των δύο κύριων πυλώνων της: του τουρισμού και των υπεράκτιων κεφαλαίων.

Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αντιλήψεις περί ασφάλειας, θα πληγεί σοβαρά, καθώς οι αεροπορικές και ναυτιλιακές γραμμές που εξυπηρετούν το νησί θα επιβαρυνθούν με επίσημα ασφάλιστρα υψηλότερου κινδύνου. Οι συνηθισμένες ναυτικές αντιπαραθέσεις και οι στρατιωτικές επιδείξεις δύναμης θα προκαλέσουν περιοριστικές παγκόσμιες ταξιδιωτικές συστάσεις, με αποτέλεσμα την απότομη πτώση των αφίξεων. Αυτά τα αυξανόμενα ασφαλιστικά κόστη θα μεταφραστούν άμεσα σε πιο δαπανηρές αεροπορικές διαδρομές λόγω κινδύνου πολέμου και υψηλότερα τέλη διέλευσης, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και σε σοβαρή μείωση της ανταγωνιστικότητας του νησιού έναντι σταθερών προορισμών της Δυτικής Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, οι τομείς των υπεράκτιων κεφαλαίων και των διεθνών επιχειρήσεων —που αποτελούν κεντρικό κομμάτι της οικονομίας— θα υποστούν πιέσεις φυγής. Το διεθνές κεφάλαιο κινείται φυσιολογικά με την ταχύτητα του πατήματος ενός πλήκτρου και απεχθάνεται τη συστημική αστάθεια. Η απειλή μετεγκατάστασης εταιρειών εντός του τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών θα αυξηθεί εκθετικά. Η δεξαμενή ταλέντων από το εξωτερικό και οι διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, που εδρεύουν σήμερα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, θα μεταφέρουν αθόρυβα την πνευματική τους ιδιοκτησία σε ασφαλέστερους ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς κόμβους.

Το ναυτιλιακό σύμπλεγμα, το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων τρίτων στην Ευρώπη που συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της Κύπρου, θα αντιμετωπίσει υπαρξιακή απειλή, καθώς οι διεθνείς πλοιοκτήτες θα αποφεύγουν ενεργά τη νηολόγηση πλοίων ή την εγκατάσταση ομάδων επιχειρησιακής διαχείρισης σε μια ζώνη κινδύνου.

Για να επιβιώσει σε αυτήν την πραγματικότητα υψηλών τριβών, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ταυτότητά της ως ανοιχτού, παγκοσμιοποιημένου κόμβου υπηρεσιών και να μεταβεί σε μια εσωστρεφή, βαριά περιφρουρημένη οικονομία. Τα κυβερνητικά πλεονάσματα θα απομακρυνθούν από τις υποδομές, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τις πράσινες μεταβάσεις, για να ανακατευθυνθούν προς βαριές δαπάνες εθνικής άμυνας, συνοριακής τεχνολογίας και την ασφάλιση κρίσιμων ενεργειακών αγωγών.

Συμπέρασμα: η οριστικότητα του τείχους

Συμπερασματικά, η υποψηφιότητα της Κύπρου για το Σένγκεν είναι ένα ιστορικό λάθος που γεννήθηκε από θεσμική υπερβολική αυτοπεποίθηση, και το οποίο, αντί να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για παραχωρήσεις ή να προστατεύσει τη Δημοκρατία, θα λειτουργεί ως καταλύτης για μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση. Η μετατροπή μιας γραμμής κατάπαυσης του πυρός σε σκληρό σύνορο εδραιώνει μόνιμα τη διχοτόμηση και ωθεί τον βορρά προς μια προσέγγιση δύο κρατών. Επιτρέποντας στις Βρυξέλλες να χαράξουν μια αυστηρή διοικητική γραμμή σε ένα διαιρεμένο νησί, η Λευκωσία διασφαλίζει τον μόνιμο διαχωρισμό. Σε έναν κόσμο αδιεξόδων και στρατιωτικής έντασης, η Κύπρος δεν θα μπορεί να διατηρήσει την τρέχουσα οικονομική της ταυτότητα. Η χώρα θα αντιμετωπίσει μια υποχρεωτική εξέλιξη, χάνοντας την ιδιότητά της ως ενός χαλαρού, χαμηλού κινδύνου μεσογειακού θερέτρου και τοποθετώντας τον εαυτό της αυστηρά ως μια οχυρωμένη ευρωπαϊκή προωθημένη βάση.

*Ο Ιωάννης Τιρκίδης είναι οικονομολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. Το παρόν άρθρο είναι διαθέσιμο και στο προσωπικό Substack του συγγραφέα, https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published