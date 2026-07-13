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Στάχτη 750 πάλες σανού στο Αυγόρου – Έρευνες από το ΤΑΕ Αμμοχώστου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις φλόγες 750 πάλες σανού στο Αυγόρου – Άγνωστα τα αίτια

Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Αυγόρου κατέστρεψε περίπου 750 πάλες σανού, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να διερευνά την υπόθεση.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στις 10.20 χθες βράδυ έγινε αντιληπτή φωτιά σε πάλες σανού στο Αυγόρου.

«Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τη φωτιά καταστράφηκαν 750 περίπου πάλες σανού», προσθέτει.

Σημειώνεται πως «τα αίτια της φωτιάς είναι στο παρών στάδιο άγνωστα ενώ στο σημείο παραμένουν προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζεις τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

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