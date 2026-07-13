Τραγωδία στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 27 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονική πυρκαγιά σε μπαρ (βίντεο)

Πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ σε προάστιο της Μπανγκόκ, της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου και βίντεο που σημειώνει πως επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων», εξήγησε στον Τύπο ο κυβερνήτης της πόλης Τσαντσά Σιτιπάντ.

Έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 63 τραυματίες που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους 22 σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για την τραγωδία.

Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένη, ή κλειδωμένη, κατά τον ίδιο.

Σήμερα το πρωί, δημοσιογράφος του AFP είδε πολλούς νεκρικούς σάκους μπροστά στο μπαρ-εστιατόριο στην περιφέρεια της Μπανγκόκ και δεκάδες μέλη του προσωπικού υπηρεσιών άμεσης επέμβασης.

Τουρίστας από το Λάος, ο Καν Κουτιράτ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως άκουγε «ουρλιαχτά στο εσωτερικό», προσθέτοντας πως «επικρατούσε χάος». Σε βίντεο που μοιράστηκε μέσω Facebook, βλέπει κανείς θαμώνες, κάποιους με ρούχα φλεγόμενα, να τρέχουν πανικόβλητοι έξω, ενώ φλόγες βγαίνουν —με τρομακτική ένταση— από την πόρτα του μπαρ.

Ο τουρίστας εξήγησε πως πήγαινε για ποτό περί τις 22:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Κύπρου) όταν αντιλήφθηκε καπνό να βγαίνει από το μπαρ.

Παρόντες μουσικοί είπαν πως είδαν «καπνό να βγαίνει από διακόπτη κοντά στη σκηνή» προτού «κοπεί το ρεύμα και σημειωθεί έκρηξη», δήλωσε ο Ταϊλανδός Πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ, που έσπευσε επιτόπου.

Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας —ειδικά της πυρασφάλειας—, υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.

Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στη Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.

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