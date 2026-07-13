Θεόδωρος Κυριακού: Η Εκκλησία δεν μπορεί να αρνείται την εξόδιο ακολουθία σε όσους επιλέγουν αποτέφρωση (ηχητικό)

Την εκτίμηση ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα κληθεί σταδιακά να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι σε όσους επιλέγουν την αποτέφρωση εξέφρασε ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, με αφορμή την επικείμενη ανέγερση του πρώτου αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο κ. Κυριακού ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο στην ίδρυση και λειτουργία ενός αποτεφρωτηρίου, σημειώνοντας πως εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να εξηγεί στους πιστούς τη θεολογική της θέση και να επιχειρεί να τους πείσει να μην επιλέξουν την αποτέφρωση.

«Για μένα, η Εκκλησία δεν μπορεί να μην κάνει εξόδιο ακολουθία σε αυτόν που θέλει να αποτεφρωθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εκκλησιαστική στάση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως απειλή απέναντι στους πιστούς.

Όπως εξήγησε, η αντίθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην αποτέφρωση συνδέεται τόσο με δογματικά όσο και με ανθρωπολογικά στοιχεία της διδασκαλίας της. «Η Εκκλησία καλεί ολόκληρο τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν καλεί μόνο την ψυχή, αλλά τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα», είπε, σημειώνοντας ότι η ταφή θεωρείται πως συνδέεται περισσότερο με την ορθόδοξη αντίληψη της Ανάστασης.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, όσοι αποτεφρώνονται δεν θα αναστηθούν. «Θα αναστηθούν όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν φτάνει να λέει ότι δεν συνάδει με τη διδασκαλία της»

Ο Θεόδωρος Κυριακού έθεσε παράλληλα την οικονομική και πρακτική διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας το υψηλό κόστος της ταφής και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τάφο.

«Η Εκκλησία, για να δώσει απάντηση στο θέμα της αποτέφρωσης, δεν φτάνει μόνο να διδάσκει ότι δεν συνάδει με τη διδασκαλία της. Πρέπει να βρει πρακτικές λύσεις και να στηρίξει όλο αυτό τον κόσμο», σημείωσε.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι η μεταφορά νεκρού από την Κύπρο στην Ελλάδα για αποτέφρωση μπορεί σήμερα να ανεβάσει το κόστος στις 4.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά το σχετικό κόστος.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριακού, η λειτουργία αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο Κυπρίους που επιθυμούν να αποτεφρωθούν, αλλά και αλλοδαπούς που ζουν στο νησί και προέρχονται από θρησκευτικές παραδόσεις στις οποίες η αποτέφρωση αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, όπως ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός.

«Όποιος θέλει θα το επιλέγει. Δεν θα υποχρεώσει κανέναν Ορθόδοξο να αποτεφρωθεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι «κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος για τη διαχείριση του νεκρού σώματός του».

«Πιστεύω ότι σιγά σιγά και η δική μας Εκκλησία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα»

Ερωτηθείς κατά πόσο η Εκκλησία της Κύπρου μπορεί στο μέλλον να αλλάξει στάση ως προς την τέλεση εξόδιου ακολουθίας για ανθρώπους που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση, ο Θεόδωρος Κυριακού εμφανίστηκε θετικός.

«Πιστεύω ότι σιγά σιγά και η δική μας Εκκλησία θα κάνει την εξόδιο ακολουθία και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί να μην την κάνει; Δεν υπάρχει λόγος», είπε.

«Η Εκκλησία είναι αγάπη και η αγάπη της πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί. Να κάνει εξόδιο ακολουθία σε έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει ότι θα αποτεφρωθεί. Δεν θα κρίνουμε εμείς τους ανθρώπους. Ο Θεός θα τους κρίνει», κατέληξε

Ακούστε την παρέμβαση του Θεόδωρου Κυριακού στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στον Πολίτη 107.6 & 97.6: