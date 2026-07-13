Άγρια επίθεση με ρόπαλο σε τρεις αλλοδαπούς στην Π. Χρυσοχούς και έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Τα μεσάνυχτα σημειώθηκε άγρια επίθεση εναντίον τριών αλλοδαπών στην Πόλη Χρυσοχούς, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε όχημα τύπου τζιπ φέρονται να τους επιτέθηκαν ενώ κινούνταν με σκούτερ σε δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Πάφου , ένας από τους επιβάτες του διερχόμενου οχήματος χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι έναν από τους τρεις αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν όλοι στο οδόστρωμα.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να διαπιστωθούν σοβαρές σωματικές κακώσεις. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί είχαν επιλέξει να κινηθούν μέσω δευτερεύοντος οδικού δικτύου, καθώς, όπως ανέφεραν, στο παρελθόν είχαν δεχθεί παρόμοιες επιθέσεις στον κεντρικό δρόμο της περιοχής και φοβούνταν να τον χρησιμοποιήσουν.

Παράλληλα, οι εργοδότες των αλλοδαπών εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκαν αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν, ζητώντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων από τις αρμόδιες Αρχές.