Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Οικονομία

Στα 55.162 άτομα οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μεγαλύτερη αύξηση (2,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025

Οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν στα 55.162 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 333 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,2% και 0,1% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,5%.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (2,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ δεν παρατηρείται μείωση σε κάποια από τις βασικές κατηγορίες προσωπικού. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ο μέσος όρος των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Tags

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΔΗΜΟΣΙΟαπασχόληση

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα