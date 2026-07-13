Στα 55.162 άτομα οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούνιο

Οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν στα 55.162 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 333 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,2% και 0,1% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,5%.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (2,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ δεν παρατηρείται μείωση σε κάποια από τις βασικές κατηγορίες προσωπικού. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ο μέσος όρος των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.