Το νέο Range Rover Electric έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Wimbledon

Η Range Rover συνεχίζει να αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Οχημάτων του Wimbledon, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με το All England Lawn Tennis Club μέσω μιας νέας πολυετούς συμφωνίας. Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη στενή σχέση ανάμεσα σε δύο κορυφαία βρετανικά ονόματα που εκπροσωπούν την παράδοση, την καινοτομία και την πολυτέλεια στους τομείς τους.

Το Wimbledon αποτελεί το παλαιότερο και πιο ιστορικό τουρνουά τένις στον κόσμο και η συνεργασία του με τη Range Rover ξεκίνησε με κοινό στόχο την παροχή μιας εμπειρίας υψηλού επιπέδου για αθλητές, αξιωματούχους και επισκέπτες. Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη στρατηγική της βρετανικής μάρκας για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο του φετινού τουρνουά, η Range Rover πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις της χρονιάς, καθώς αποκάλυψε για πρώτη φορά στο κοινό το νέο Range Rover Electric. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της μάρκας βρέθηκε στους χώρους του All England Club πριν ακόμη ανοίξουν τα βιβλία παραγγελιών μέσα στο 2026. Το μοντέλο ξεχωρίζει και αισθητικά, καθώς φέρει το ιστορικό μεταλλικό χρώμα British Racing Green, αποτίοντας φόρο τιμής στη βρετανική κληρονομιά της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Range Rover, το νέο ηλεκτρικό SUV συνδυάζει την απόλυτη ησυχία στην κύλιση, κορυφαία επίπεδα πολυτέλειας, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και τις γνωστές εκτός δρόμου δυνατότητες που χαρακτηρίζουν όλα τα μοντέλα της.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Wimbledon, η μεταφορά των αθλητών και των επίσημων προσκεκλημένων έγινε με στόλο από Range Rover και Range Rover Sport Plug-in Hybrid. Τα οχήματα αξιοποίησαν το εκτεταμένο δίκτυο φορτιστών που διαθέτει το All England Club, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του Wimbledon για την επίτευξη μηδενικών λειτουργικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030.

Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι η Range Rover συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες υψηλού κύρους, χρησιμοποιώντας κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις για να παρουσιάσει τις τεχνολογικές της εξελίξεις.