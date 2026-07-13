ΔΗΣΥ: Πρόχειρη και χωρίς επαρκή σχεδιασμό η μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση

Ελλιπή προετοιμασία, ανεπαρκή συντονισμό και περιορισμένη ενημέρωση των πολιτών καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα τηλεόρασης και την αναγκαστική επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει πως η μετάβαση στη νέα τεχνολογία δεν συνοδεύτηκε από τον απαιτούμενο σχεδιασμό, την κατάλληλη προετοιμασία και την αναγκαία στήριξη προς τους πολίτες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Η αναγκαστική επαναφορά της προηγούμενης πλατφόρμας ψηφιακής τηλεόρασης επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από την απαιτούμενη προετοιμασία, τον αναγκαίο σχεδιασμό και συντονισμό και την επαρκή ενημέρωση και στήριξη των πολιτών.

Όπως επισημαίνεται και στην εκτενή ανακοίνωση του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου για το θέμα (επισυνάπτεται), σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μετάβαση στη νέα τεχνολογία υλοποιήθηκε σταδιακά, σε βάθος χρόνου, με παράλληλη λειτουργία των συστημάτων, ολοκληρωμένο σχέδιο ενημέρωσης και ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.

Οι καλές αυτές πρακτικές αναδεικνύουν τη σημασία του σωστού σχεδιασμού και του αποτελεσματικού συντονισμού, ενώ παράλληλα, δυστυχώς, καταδεικνύουν τον ελλιπή σχεδιασμό, την μη σωστή προετοιμασία για τη μετάβαση στην Κύπρο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον στηρίζει διαχρονικά. Για να είναι όμως επιτυχημένος, απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό, αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη στήριξη των πολιτών, ώστε κάθε μεταρρύθμιση να ενισχύει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και να μη αφήνει κανέναν πίσω.