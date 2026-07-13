Η Lidl Κύπρου συνεχίζει τις δυναμικές παροχές με 14 μισθούς τον χρόνο

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στους ανθρώπους της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που αναγνωρίζει και ανταμείβει καθημερινά την ομάδα της. Με την καταβολή της μισθοδοσίας Ιουνίου, οι άνθρωποι της Lidl Κύπρου λαμβάνουν και το bonus διακοπών, το οποίο αντιστοιχεί σε μισό επιπλέον μισθό. Μαζί με τον επιπλέον μισό μισθό που καταβάλλεται την περίοδο του Πάσχα, καθώς και τον 13ο που καταβάλλεται τα Χριστούγεννα, η εταιρεία εξασφαλίζει συνολικά 14 μισθούς ετησίως για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αποδοχών και παροχών, που έχει σχεδιαστεί με στόχο να στηρίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους της καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τους 14 μισθούς ετησίως, η Lidl Κύπρου:

● Διατηρεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εισαγωγικό μικτό μισθό πλήρους απασχόλησης ύψους 1.220€, που αντιστοιχεί σε ωρομίσθιο 7,41€ για τον πρώτο χρόνο εργασίας και αυξάνεται στα 8,10€ (1.330€ μηνιαίως) μετά από δύο χρόνια, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τη συνέπεια των ανθρώπων της.

● Παρέχει επιπρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις σε σημαντικές περιόδους του χρόνου, όπως πασχαλινά και χριστουγεννιάτικα vouchers, στηρίζοντας έμπρακτα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

● Επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων της μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και εξέλιξης, όπως τα Lidl UP: Learn & Work και Learn & Work: Area Manager Trainee.

● Ενισχύει την καθημερινότητα των ανθρώπων της μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, όπως ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλιση πρώτης κατοικίας, ειδικές άδειες γονεϊκότητας, καθώς και εκπτώσεις και προνόμια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Η φροντίδα για τους ανθρώπους μας δεν περιορίζεται σε μία περίοδο του χρόνου. Είναι μια καθημερινή δέσμευση που εκφράζεται μέσα από ανταγωνιστικές αποδοχές, ουσιαστικές παροχές και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Θέλουμε κάθε άνθρωπος της Lidl Κύπρου να αισθάνεται ότι η προσφορά του αναγνωρίζεται και ανταμείβεται έμπρακτα», δηλώνει η Σοφία Ουζουνίδου, Chief People Officer στη Lidl Κύπρου.

Η ανθρωποκεντρική αυτή φιλοσοφία αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις διακρίσεις της εταιρείας ως εργοδότη. Για 9η συνεχή χρονιά, η Lidl Κύπρου έχει αναγνωριστεί με την πιστοποίηση Top Employer, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να αναζητά νέα μέλη για την ομάδα της, διαθέτοντας αυτή την περίοδο ανοιχτές θέσεις εργασίας για τα καταστήματά της σε όλη την Κύπρο. Οι διαθέσιμες ευκαιρίες αφορούν τόσο θέσεις Διοίκησης Καταστήματος (Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες) όσο και θέσεις Υπαλλήλων Καταστήματος, για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus