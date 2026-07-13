Η Πινδάρου μοιράζει ρόλους: Δύο νέους ειδικούς συμβούλους ανακοινώνει σήμερα η Αννίτα

Ακόμη δύο ειδικούς συμβούλους θα ανακοινώσει σήμερα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στο πλαίσιο της προσπάθειας του κόμματος για αξιοποίηση των υποψηφίων βουλευτών που δεν εκλέχθηκαν και δεν έχουν οργανική θέση στην παράταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα ανακοινώσει εντός της ημέρας τον διορισμό του τέως υπαρχηγού Αστυνομίας Δημήτρη Δημητρίου στη θέση του ειδικού συμβούλου για θέματα δημόσιας ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Δημητρίου ήταν αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα ανακοινώσει επίσης τον διορισμό του ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρη Τάσου Μάρκου στη θέση ειδικού συμβούλου για θέματα αγνοουμένων. Ο Πάρης Μάρκου, ο οποίος είναι γιος του αγνοούμενου ήρωα του 1974 Τάσου Μάρκου, ήταν αριστίνδην υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Αμμοχώστου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές του ΔΗΣΥ θα αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους και ήδη ανακοινώθηκε η τοποθέτηση της Έλενας Κούσιου στη θέση της αναπληρώτιας εκπροσώπου Τύπου. Ενώ ο Πόλυς Κουρουσίδης ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο «Εσωτερικών» στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου («Shadow Cabinet») αλλά και του ειδικού συμβούλου της προέδρου του ΔΗΣΥ για τη στεγαστική πολιτική.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της Πινδάρου για τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου στη θέση του γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του κόμματος. Παράλληλα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι η Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη θα συνεχίσει ως αναπληρώτρια γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, η οποία είναι συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά. Επίσης, ανακοινώθηκε η παραμονή του Χριστόδουλου Ιωάννου στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος είναι συνεργάτης του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις Βρυξέλλες.