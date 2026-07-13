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Στις Βρυξέλλες η Μαριλένα Ραουνά για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κ. Ραουνά θα συμμετάσχει στις Διακυβερνητικές Διασκέψεις της ΕΕ με την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, τη Μολδαβία και την Αλβανία, που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά μεταβαίνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «κατά την έναρξη του Συμβουλίου η ιρλανδική προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 με έμφαση στις προτεραιότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, οι Υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία και τον μελλοντικό προσανατολισμό των εργασιών όσον αφορά τη διαδικασία απλούστευσης. Το Συμβούλιο θα κληθεί, επίσης, να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση του ετήσιου διαλόγου του για το κράτος δικαίου.

Κατά τη διάρκεια άτυπου γεύματος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον χάρτη πορείας «Μία Ευρώπη, μία Αγορά» με τον Ενρίκο Λέτα.

Η κ. Ραουνά θα συμμετάσχει στις Διακυβερνητικές Διασκέψεις της ΕΕ με την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, τη Μολδαβία και την Αλβανία, που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, καταλήγει η ανακοίνωση.

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