Αναστάτωση με τη λίμνη του Μαγκλή: Βίντεο από το Βέλγιο έφερε καταγγελία στην Αστυνομία - «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια»

Αναστάτωση προκάλεσε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok και στο οποίο παρουσιαζόταν λίμνη στη Γάνδη του Βελγίου ως η Λίμνη Μαγκλή στη Λακατάμεια, με τον δημιουργό του να ισχυρίζεται ότι ο χώρος είχε ανοίξει για χρήση από το κοινό έπειτα από οδηγίες του Δήμου.

Στο βίντεο, το οποίο είχε χιουμοριστικό χαρακτήρα, ο λογαριασμός ευχαριστούσε τη δήμαρχο Λακατάμειας, αναφέροντας στην περιγραφή: «Ευχαριστούμε την κυρία Φωτούλα για αυτό το εξαιρετικό έργο».

Ωστόσο, στο υστερόγραφο της ίδιας περιγραφής διευκρινιζόταν ότι το βίντεο δεν απεικόνιζε τη Λίμνη Μαγκλή, αλλά λίμνη στη Γάνδη του Βελγίου, καθώς και ότι ο Δήμος Λακατάμειας δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με το περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Το πιο πάνω βίντεο έχει καθαρά χιουμοριστικό περιεχόμενο. Η λίμνη βρίσκεται στη Γάνδη του Βελγίου και ο Δήμος Λακατάμειας ουδεμία σχέση έχει».

Η συγκεκριμένη διευκρίνηση ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε από τη στιγμή της δημοσίευσης ή αν προστέθηκε στην πορεία.

Επείγουσα ανακοίνωση από τον Δήμο

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Δήμος Λακατάμειας εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει δοθεί άδεια από τον Δήμο ή τη δήμαρχο για χρήση της Λίμνης Μαγκλή.

Όπως διευκρινίζεται, η λίμνη βρίσκεται σε ιδιωτική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία να παραχωρεί άδεια για τη χρήση του χώρου.

Παράλληλα, ο Δήμος απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό, υπογραμμίζοντας ότι η Λίμνη Μαγκλή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ακατάλληλη τόσο για κολύμβηση όσο και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

«Παρακαλούμε θερμά τους πολίτες να μην κάνουν χρήση της λίμνης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος γνωστοποίησε, επίσης, ότι το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία και κάλεσε τους πολίτες να αγνοούν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ανακοινώσεών του.

Νέο βίντεο με διευκρινίσεις

Μετά την ανακοίνωση του Δήμου, ο λογαριασμός επανήλθε με νέο βίντεο, διευκρινίζοντας ότι το αρχικό περιεχόμενο ήταν χιουμοριστικό.

Στο νέο βίντεο επισημαίνεται, επίσης, ότι η λίμνη Μαγκλή δεν είναι κατάλληλη για κολύμβηση, ενώ αναφέρεται ότι το τοπίο που παρουσιαζόταν στην αρχική ανάρτηση βρισκόταν στο Βέλγιο.