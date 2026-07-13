Συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος για την απόπειρα ληστείας τράπεζας στη Λάρνακα

Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου στην επαρχία Λάρνακας. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου και 41χρονος, ενώ οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή τους και σε υπόθεση απόπειρας ληστείας χρυσοχοείου στην επαρχία Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει, επίσης, ότι η σύλληψη σχετίζεται και με υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη στις 11 Ιουλίου επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερος ύποπτος, άντρας ηλικίας 41 ετών.

Αναφέρεται ότι «οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση και σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, στην επαρχία Λάρνακας».