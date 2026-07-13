Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος για την απόπειρα ληστείας τράπεζας στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου και 41χρονος. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή τους και σε υπόθεση απόπειρας ληστείας χρυσοχοείου στην επαρχία Λάρνακας.

Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου στην επαρχία Λάρνακας. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου και 41χρονος, ενώ οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή τους και σε υπόθεση απόπειρας ληστείας χρυσοχοείου στην επαρχία Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει, επίσης, ότι η σύλληψη σχετίζεται και με υπόθεση κλοπής πινακίδων εγγραφής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 19 Ιουνίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη στις 11 Ιουλίου επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος και δεύτερος ύποπτος, άντρας ηλικίας 41 ετών.

Αναφέρεται ότι «οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση και σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, στην επαρχία Λάρνακας».

 

Tags

ΛΗΣΤΕΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα